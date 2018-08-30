Ahmetli’nin prestij caddelerinde altyapı çalışmaları tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların yaşam standartlarını yükselten çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor. MASKİ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, Ahmetli ilçesi ziyaretinde esnaf ve vatandaşlara müjdesi olan ‘Prestij Caddeleri Projesi’ öncesinde yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarını tamamladı. ‘Hükümet ve Demirciler Caddesi Yol Tretuvar ve Meydan Düzenlemesi’ projesi kapsamında Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından toplamda 750 metrelik yağmursuyu hattı döşendi. Yağmursuyu ızgaralarının montaj çalışmaları da hızla sürüyor. Caddelerin üstyapı ve çevre düzenleme çalışmaları ise Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Ahmetli ilçe merkezinde hayata geçirilen‘Hükümet ve Demirciler Caddesi Yol Tretuvar ve Meydan Düzenlemesi’ projesi öncesinde yağmursuyu ana hattı döşeme çalışmalarımızı tamamladık, şuan ızgaralar monte ediliyor. Bu sayede Ahmetli’de ikamet eden vatandaşlarımızın caddeler üzerinde yağmur sularından kaynaklı sıkıntı yaşamalarının önüne geçerek, gerekli altyapı teminini sağladık. İlçe halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yağmursuyu birikintilerinin günlük yaşamı olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Gördes ilçe merkezindeki ana caddeler ve bağlı sokaklarında bulunan yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmayla, mazgalların tıkanmasına sebep olan yabancı maddeler uzaklaştırıldı. Ayrıca İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi’nde mevcut sondajın kuruması üzerine ortaya çıkan su sıkıntısına son vermek için açılan sondaj kuyusunda delgi işlemleri tamamlandı. Sondaj çalışmalarında 290 metre derinlikte suya ulaşıldı. Kısa süre içerisinde kompresör ile temizlik çalışması yapılacak olan kuyuya takılacak deneme pompası ile suyun saniyedeki verimi elde edilecek. Suyun içime elverişli olup olmadığına bakılması için de numune alımı gerçekleştirilerek İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı’na gönderilecek. Analiz raporu doğrultusunda sondajın depoya bağlantısı yapılacak.