Ahmetli’ye 175 bin metrekarelik kilit parke taşı döşendi

Kötü görünümlü ve güvensiz yollar üzerinde hayata geçirdiği kilit parke yenilemeleri ile adeta mahallelere yeni bir görünüm kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesinde de bu noktada önemli bir yol aldı. Bahçecik Mahallesi, Dereköy Mahallesi, Derici Mahallesi, Hacıköseli Mahallesi, Karaköy Mahallesi, Kargın Mahallesi, Yaraşlı Mahallesi ve mezarlık yolu, Cambazlı Mahallesi Mezarlık Yolu ve Mandallı Mahallesi Mezarlık Yolu olmak üzere toplamda 9 mahallede yapılan kilit parke ve bordür düzenlemeleri ile yollar yenilenerek, güvenli hale getirildi. 4 milyon 575 bin liraya mal olan çalışma ile 9 mahalleye 175 bin 250 metrekarelik kilit parke taşı döşendi ve 11 bin 100 metrelik bordür taşı düzenlemesi yapıldı.