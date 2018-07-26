Aile boyu şifa dağıtıyorlar

Genç doktor, anne ve babasıyla birlikte aynı binada Alaşehirlilere hizmet veriyor.

Alaşehir 1 No’lu Sağlık Ocağı’nda aile hekimi olarak görev yapan doktor Osman Bozkurt ile tıbbı sekreter olan eşi Bahar Bozkurt’un çocukları Süleyman Çağrı Bozkurt, tıp fakültesini bitirerek doktor oldu. Genç doktor Süleyman Çağrı Bozkurt, anne ve babasının görev yaptığı Alaşehir 1 No’lu Sağlık Ocağı ile aynı binada hizmet veren Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğüne atandı. Baba, anne ve oğulları, ailece aynı binada vatandaşlara şifa dağıtıyor.

28 yıldan bu yana doktorluk yapan Osman Bozkurt, "Mesleğimin en mutlu ve gurur verici yıllarını yaşıyorum. Oğlum doktor olarak, eşim tıbbi sekreter olarak vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bundan daha güzel ne olabilir ki. Oğlumun baba mesleğini seçmesinden memnun oldum. Benimle sağlık hizmetlerini devam ettirecek olmasından dolayı çok bahtiyarım. İnşallah baba oğul, vatandaşlarımıza, milletimize yararlı oluruz, eşimin de bize yardımları sonsuz olmaktadır, bundan dolayı eşime şükranlarımı sunarım” dedi.

Genç doktor Süleyman Çağrı Bozkurt ise doğup büyüdüğü şehre atanmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Okulumu bitirdim ve doğup büyüdüğüm şehre atandım. Sokaklarında oyun oynadığım, arkadaşlarımın ve aile dostlarımın bulunduğu bu şehirde, şifa dağıtmaktan dolayı çok mutluyum. Ayrıca annemle ve babamla aynı binada çalışmakta çok huzur verici" diye konuştu.

"Her anne babanın en büyük dileğinin çocuklarının meslek sahibi olduğunu görmektir" diyen Anne Bahar Bozkurt da eşi ve çocuğuyla aynı yerde görev yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.