Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 12:35

Aile hekimliklerinde ücretsiz check-up dönemi başladı

Türkiye geneli aile hekimliklerinde uygulanan periyodik sağlık muayenelerin yanı sıra artık ücretsiz olarak check-up hizmeti de verilmeye başlandı.

Aile hekimliklerinde ücretsiz check-up dönemi başladı

07 Eylül 2018 12:35


Aile sağlığı merkezlerinde bu yıl başlatılan risk tarama programı kapsamında, vatandaşların sağlık durumları hakkında muhtemel hastalıkları daha ortaya çıkmadan önlemek amacıyla check-up uygulaması başlatıldı.


Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, İstasyon ve Kurtuluş mahallelerinde yaşayan vatandaşlara hizmet veren 5 No’lu Aile Sağlık Merkezinde görev yapan aile hekimi ve aynı zamanda Manisa Aile Hekimleri Derneği (MAHED) Alaşehir İlçe Temsilcisi Dr. Musa Akın, Türkiye genelinde aile hekimliklerinde ücretsiz olarak check-up döneminin başladığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 100 günlük eylem planında yer alan ve 10 milyon vatandaşımızın check-up yapılmasının hedeflendiği Sağlık Bakanlığı check-up programı uygulaması bugün itibariyle başladı. Bu kapsamda hastalar eğer isterlerse MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) ile randevu alarak bağlı bulundukları aile hekimliklerinde check-up yaptırabilecekler” diye konuştu.


Aile sağlık merkezlerinde check-up ile yapılacak tetkikleri aktaran Akın, "Kan şekeri (glukoz), kolesterol, böbrek fonksiyonu testleri, karaciğer fonksiyon testleri, tam kan, kansızlık ve vitamin eksiklikleri testleri, tam idrar tahlili, guatr ve troid fonksiyon testleri, EKG (kalp grafisi çekimi) ile kanser taraması gibi testler check-up kapsamında yapılabilecek” dedi.


Sağlık kontrolü için aile sağlık merkezine gelen vatandaşlar da ücretsiz check-up hizmetinin başlamasının sevindirici ve çok önemli bir hizmet olduğunu ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç