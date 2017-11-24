Aile sağlık merkezine ’Bebek Dostu’ unvanı

Musa Akın ’Bebek Dostu Aile Hekimi’ unvanı aldı.

Alaşehir’de İstasyon ve Kurtuluş Mahallelerinde yaşayan vatandaşlara hizmet veren 5 Nolu Aile Sağlık Merkezinde görev yapan aile hekimi ve aynı zamanda Manisa Aile Hekimleri Derneği (MAHED) Alaşehir ilçe temsilcisi Dr. Musa Akın ’Bebek Dostu Aile Hekimi’ unvanını aldıklarını belirterek, "Güncel bilgilerle donatılarak, gebeliklerinden itibaren anne adaylarını ve anneleri, anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan ’Bebek Dostu’ unvanını aldık. Bu belge ile bebeklere ve annelerine daha iyi hizmet vereceğiz" dedi.

Sağlık merkezlerinde kanser taraması yaptıklarını da belirten Akın, "Erkek ve bayanlar için ücretsiz kanser taramaları yapıyoruz. Bu taramalar sayesinde kanserde erken teşhis imkanları artacak ve hastalarımızda ciddi yan etkilere neden olan tedavilerin önüne geçilecektir. Kanser korunulabilir bir hastalık ve doğru korunma stratejileriyle kanser vakalarının üçte biri önlenebilir. Dolayısıyla sağlıklı yaşam davranışlarıyla kansere karşı korunulabilir ve tarama programları sayesinde erken teşhis konularak hastaların yaşam süreleri uzatılabilir" diye konuştu.

Aile sağlık merkezlerine ikinci bir hekimin de yeni atandığı müjdesini veren Akın, "Sağlık merkezimize yeni atanan hekim, mahallemizde hizmet verdiğimiz vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Artık vatandaşlarımıza çok daha hızlı hizmet vereceğiz" dedi.