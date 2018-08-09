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09 Ağustos 2018 13:14

Aile ve Sosyal Politikalardan doğum yapan şehit eşine ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Manisa İl Müdürü Murat Konan, şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın’ın doğum yapan eşi Şenay Akın’ı hastanede ziyaret ederek yalnız bırakmadı.

Aile ve Sosyal Politikalardan doğum yapan şehit eşine ziyaret

09 Ağustos 2018 13:14


Şırnak’ta 24 Nisan 2018 tarihinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın’ın hamile eşi Şenay Akın, doğum yaptı. Dün Manisa’da özel bir hastanede doğum yapan şehit eşi Akın’ı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Manisa İl Müdürü Murat Konan da ziyaret etti. Ziyarette Konan şehit eşi Akın’a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Zehra Zümrüt Selçuk’un selamlarını ileten İl Müdürü Konan, "Annemisin ve bebeğimizin sağlık durumları gayet iyi. Şehitlerimizin bizlere emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz onlar için ne yapsak azdır" dedi.




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