Ailelerinin trafik polisi oldular

Yunusemre Belediyesi Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Forum Magnesia’da bir etkinlik düzenledi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ortaklığıyla gerçekleştirilen ’Ailemin trafik polisiyim’ isimli etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, anaokulu ve kreş öğrencileri ile alışveriş merkezini gezen çocuklar katıldı.

İlginin yoğun olduğu etkinlikte Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler miniklere trafik kurallarını, özellikle karşıdan karşıya geçerken nasıl davranmaları gerektiğini anlattı. Polis amcalarının sordukları soruları heyecanla yanıtlayan miniklere etkinliğin sonunda sertifika ve çeşitli hediyelerini Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel verdi. Minikler, etkinlikte kanka polislerle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.