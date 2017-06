AK Gençlikten Vefa Sahuru

AK Parti Manisa Gençlik Kolları, Vefa Sahuru programı düzenledi. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş’ın da katılımıyla Manisa Bedesten Meydanında düzenlenen Vefa Sahurunda yüzlerce vatandaş birlikte sahur yapmanın mutluluğunu yaşadı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualarla birlikte sahur yemeğinin yenilmesinin ardından konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Gençlik teşkilatı başlangıç noktası olarak bakıldığı zaman ilerleyen dönemlerde siyaset arenasında iyi bir ivme yakalanıyor. Gençlik terbiyesinde yetişmiş olan arkadaşlarımız başarılı oluyor. Manisa AK Parti teşkilatı güçlü bir teşkilat. Manisa AK Parti teşkilatı her daim dinamik. İnşallah yıllarda önümüzdeki yıllarda daha da güçlenerek devam edeceğiz" dedi.

Mersinli’nin ardından konuşan AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, "Önümüzdeki süreç ve geçmişteki süreçle alakalı çok uzun uzun konuşmanın bir anlamı yok. Sahurdayız. Rabbim Ramazan’da inşallah hepimize bereket getirsin. Rahmet ayı, Kur’an ayında Kur’an’la hemhal olalım. Hepimiz bol bol dua edelim. Türkiye’deki bu kardeşlerimize, kardeşler olarak birbirimize dua edelim. Türkiyemiz önemli süreçlerden geçiyor. Geçmeye de devam ediyor. Bin bir belayla musibetle liderimiz, Cumhurbaşkanımız ve onun kadroları gece gündüz demeden mücadele ederek bu memlekette yaşayan milletimizin kılına zarar gelmemesi için adeta sağlığından, hayatından feragat ederek gece gündüz mücadele ediyorlar. Birbirimize dua edelim. İslam coğrafyasına dua edelim. İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının bir an evvel sona ermesi için dua edelim. Çünkü bizim duadan başka büyük silahımız yok. Bizim en büyük silahımız duadır" diye konuştu.

"Güçlü Türkiye için çok güçlü bir AK Parti şart"

Düzenlenen programda konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş ise, sahur programına gösterilen öneme dikkat çekerek, "AK Parti teşkilatlarında hizmet etmiş tüm kardeşlerimizle beraber burada sahur yapıyor olmamız Manisa için değil tüm Türkiye için, Tüm İslam alemi için aslında çok önemli bir adım. Dünyadaki mazlumların, İslam aleminin birliği beraberliği için güçlü Türkiye şart. Güçlü Türkiye için çok güçlü bir AK Parti şart. Çok güçlü bir AK Parti için de çok güçlü bir gençlik teşkilatı şart. Gençlik teşkilatında birlik beraberlik şart. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bu teşkilatları kurduğunda AK Partiyi kurduğunda gençliğe her zaman merkezinde yer vermiş. Gençliği her zaman siyasetin öznesi yapacağını söylemiş. Bu teşkilatların gecenin 2 buçuğunda bir araya gelip bir biriyle teşkilatların nasıl öznesi olduğunu göstermesi ona karşı da çok büyük bir vefa duygusunun göstergesidir. Bizler dünyanın her hangi bir yerinde, her hangi bir sıkıntı olduğunda, her hangi bir ülkenin vatandaşı gözünü eğer Türkiye’ye çeviriyorsa, Türkiye’nin artık bu konuda ne diyeceğini, Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda ne diyecek diye soruyorsa işte bugün buradan Manisa’da toplanan AK Parti gençlik teşkilatlarının birliği ve beraberliği bunun en önemli göstergesidir" dedi.

Sahur programı ilahi dinletisiyle son bulurken programa AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Manisa Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.