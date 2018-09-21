AK Parti Akhisar teşkilatı huzurevi sakinleriyle buluştu

AK Parti Akhisar İlçe Teşkilatı, Akhisar'da huzurevi sakinleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Akhisar İlçe Teşkilatı, düzenlenen programla huzur evi sakinleriyle buluştu. Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ait Akhisar Huzurevi Sosyal Tesislerinde organize edilen kahvaltı programında yaşlılarla bir araya gelen partililer, onlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Huzurevine sadece özel günlerde değil, her zaman onların yanında olduğunu hissettirmek için kahvaltıda bir araya geldiklerini ifade eden AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Sayın, “Bizim de akıbetimiz sonumuz budur, ders almak, ibret almak onların gönüllerini almak hoş bir sohbet geçirmek bunları yalnız bırakmamak için bugün buradayız. Asıl gayemiz maksadımız onların yanında olduğumuzu göstermek için AK Parti İlçe Teşkilatı olarak müdürümüzden de müsaade alarak bir kahvaltı düzenleyelim dedik. Kahvaltı için burada bulunuyoruz, hepsini seviyoruz, sevdiğimiz insanlar, onlar sahipsiz değiller” dedi.

Programa AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Sayın ve yönetim kurulu üyeleri Akhisar Huzurevi Müdürü Suudi Arslan katıldı.