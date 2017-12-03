AK Parti Alaşehir 6. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

olağan kongresinde tek liste aday olan Murat Ertürk yeni ilçe başkanı olarak seçildi.

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi Ozan Düğün Salonunda yapıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği kongrede konuşan AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, "Alaşehir olağan kongresi ile birlikte Manisa genelinde tüm ilçelerimizdeki kongrelerimizi tamamlamış olduk. Kongrelerin ve yeni seçilen başkanların ilçelere hayırlı olması temennisinde bulundu" dedi. Mersinli’nin ardından konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise, ”Bizim davamızda görev bitmez sadece bayrak el değiştirir. Dava büyüklerimiz ve tüm arkadaşlarımızla birlikte halka hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmamak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Seçilecek yeni ilçe başkanı arkadaşımızla ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Hep birlikte 2019 yolunda hedefimize yürümeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımıza şimdiden yeni görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

414 delegeden katılım sağlayan 231 delegenin oyu ile ilçe başkanlığına seçilen Murat Ertürk’ün yeni yönetimi Abdullah Bahçalı, Ahmet Enç, Ali Çeltikoğlu, Ayhan Gökay, Canan Öncel, Doğan Yüksel, Elif Ünal, Emine Aykanat, Emeti Akça, Erkin Altınbaş, Fehmi Key, Hüseyin Bilgiç, İbrahim Kömbeci, Mehmet Türkmen, Mehmet Akgül, Mustafa İyigün, Ferhat Mutlu, Osman Kırmızıtaş, Ramazan Şerif Baş, Selim Başcan, Süleyman Çınar, Şuayip Taş, Tarık Dakni, Yalçın Kos isimlerinden oluştu.

Kongreye AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 24. dönem Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş, 24. Dönem İzmir Milletvekili ve AK Parti Manisa İl Koordinatörü Ali Aşlık, önceki dönem İlçe Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu başkanları, oda başkanları, parti gençlik ve kadın kolları ile partililer katıldı.