AK Parti Alaşehir Teşkilatı yeni binasına taşındı

AK Parti Alaşehir İlçe Teşkilatı, yeni parti binasında hizmet verecek. Yeni parti lokali düzenlenen törenle hizmete girdi. Törende konuşan AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, "Daha önce faaliyet gösterdiğimiz lokallerimize oranla çok daha geniş, otopark sorunu olmayan yeni ilçe lokalimize taşındık. 2019 belediye seçimleri öncesi çalışmalarımızı daha rahat yürüteceğimiz lokalimiz, her zaman partililerimizin hizmetinde olacak" dedi. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise, "Ülkemizi parçalamak isteyen FETÖ terör örgütü, PKK, DHKP-C gibi şer odakları ülkemizi yıpratmak için olan güçleriyle saldırıyor. 15 Temmuzda yapamadıklarını, dış işbirlikçileri ile ekonomi üzerinden yapmak istiyorlar. Ama başarılı olamayacaklar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Sizlerin de desteği ile ayağımıza vurulmak istenen prangaları birer birer söküp atacağız" diye konuştu.

AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ülke gündemini değerlendirerek, "Bizim büyümemizi, gelişmemizi durduramayacaklar. Dünyanın neresinde mazlum milletler varsa, son karakolun Türkiye olduğunu biliyorlar. En son örneğine yakın zamanda hep birlikte şahit olduk. Türkiye’nin çağrısıyla toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı’nda Kudüs, işgal altındaki Filistin’in başkenti olarak kabul edilmişti. BM’den çıkan karar da İslam İşbirliği Teşkilatı’nın almış olduğu kararın küresel tasdikidir. Türkiye’nin gayret ve çabaları olmasa, ne İslam İşbirliği Teşkilatı ne de Birleşmiş Milletler ABD ve İsrail’in kararına net bir tavır sergileyemezdi" ifadelerini kullandı.

Yeni binasına taşınan AK Parti Lokalinin açılışına AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk ve yönetim kurulu üyeleri, oda başkanları, çok sayıda partili katıldı.