AK Parti anneleri unutmadı

AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli kahvaltı öncesi misafirlerini kapıda karşılayarak gül hediye etti.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından Anneler Günü dolasıyla Manisa Polisevinde kahvaltı programı düzenlendi. Programa Manisa’daki kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, engelli anneleri, şehit ve gazi anneleri ile koruyucu anneler ile AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi ve milletvekili aday adayı Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’un eşi Esra Baybatur, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in eşi Tülin Çelik de katıldı.

Program öncesi kadınları kapıda karşılayan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli tüm kadınlara gül hediye etti. Engelli çocuklarla da yakından ilgilenen Mersinli yaptığı konuşmasında anne kelimesinin herkes için çok büyük bir önem taşıdığını ve annelerin haklarının ödenemeyeceğini söyledi. Programda eşi İlkşen Mersinli’ye de engelli çocuklarla birlikte çiçek takdim edip Anneler Günü’nü kutlayan Mersinli, "Bizler bu kadar çok engelli kardeşimize, gencimize, yaşlımıza, çocuğumuza değer verilmesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendik. Herkese kucak açan bir Cumhurbaşkanımız var. Bunun kıymetini bilmek lazım. Önümüzde çok değerli bir seçim var. 24 Haziran’da inşallah buradaki insanlar partisi ne olursa olsun bu yeni sistemi buradaki kardeşlerimiz çok çalışıp gayret etmek lazım" dedi.