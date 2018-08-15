AK Parti büyük kongresinde Manisa’dan 23 delege oy kullanacak

olağan kongresinde Manisa’dan 23 delegenin oy kullanacağını söyledi.

AK Parti 6. Büyük Olağan Kongresi öncesi AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, düzenlendiği basın toplantısıyla gazetecilere açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Berk Mersinli, 24 Haziran seçimleri ile hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını söyledi.

6. olağan büyük kongre ile parti içindeki uyumun daha da artacağa dikkat çeken Mersinli, “AK Parti, Türkiye’ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle birer demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır. 16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti ilerlemeyi, yenilemeyle teminat altında almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev ve sorunluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenileme ve tazeleme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yaşında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileri taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da bu hizmet yaşında hep beraber daha iyisi için çalışmaya devam edecektir. Bizler 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Kapalı Spor Salonu’nda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin kararlı duruşu AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük güçlü, çocuklarımıza borcumuzdur” diye konuştu.

Kongrede, Manisa’dan 23 delegenin oy kullanacağını belirten Mersinli, “İl başkanlığı, il gençlik kolları başkanımız, il kadın kolları başkanımız, bir kısım ilçe başkanlarımız bir kısım belediye başkanlarımız doğal delegelerimiz, milletvekillerimizin sayısıyla beraber 23 kişi toplamda. Başta Murat Baybatur olmak üzere 5 tane AK Partili milletvekili Manisa’ya hizmet ediyorlar. MKYK’da milletvekillerimizi görmek istiyoruz. Hatta Manisa’da genel başkan yardımcısı statüsünde milletvekilimiz olursa AK Parti Manisa siyaseti açısından da çok güzel olur. Kongreyle birlikte yerel seçim startı verilecek. Eylül ayıyla birlikte artık genel merkezimiz yavaş yavaş sahadaki çalışmalarına başlayacak. Bunla ilgili aday adayları kendi çalışmalarını yaparlar. Kasım, Aralık ayı içerisinde de adaylarımız ortaya çıkar” dedi.