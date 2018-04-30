AK Parti Gördes İlçe Başkanlığına Rıza Dilcan atandı

AK Parti Gördes İlçe Başkanlığı görevinin yürüten Mehmet İnci’nin görevden alınmasının ardından boş kalan başkanlık görevine Rıza Dilcan atandı. Gördes Belediye Başkan Yardımcısı olan Dilcan atanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Genel Merkezimizin takdiriyle Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Mustafa Ataş ve İl Başkanımız Berk Mersinli’nin istişareleri sonucunda yapılan atama neticesinde tarafıma verilen görevi Hakk’ın ve Halkın rızası doğrultusunda yapma çabasında olacağız. Kırgınlıkları ve küskünlükleri bir kenara bırakıp, günlük dedikodulara kulak asmadan 24 Haziran seçimlerine en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.