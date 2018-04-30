Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 10:26

AK Parti Gördes İlçe Başkanlığına Rıza Dilcan atandı

Manisa’nın Gördes ilçesinde Mehmet İnci’nin görevden alınmasının ardından AK Parti Gördes İlçe Başkanlığı görevine Rıza Dilcan atandı.

AK Parti Gördes İlçe Başkanlığına Rıza Dilcan atandı

30 Nisan 2018 10:26


AK Parti Gördes İlçe Başkanlığı görevinin yürüten Mehmet İnci’nin görevden alınmasının ardından boş kalan başkanlık görevine Rıza Dilcan atandı. Gördes Belediye Başkan Yardımcısı olan Dilcan atanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Genel Merkezimizin takdiriyle Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Mustafa Ataş ve İl Başkanımız Berk Mersinli’nin istişareleri sonucunda yapılan atama neticesinde tarafıma verilen görevi Hakk’ın ve Halkın rızası doğrultusunda yapma çabasında olacağız. Kırgınlıkları ve küskünlükleri bir kenara bırakıp, günlük dedikodulara kulak asmadan 24 Haziran seçimlerine en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç