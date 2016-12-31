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31 Aralık 2016 16:43

AK Parti, Halep yardımlarını Kızılay´a teslim etti

AK Parti, Halep yardımlarını Kızılay´a teslim etti

31 Aralık 2016 16:43

AK Parti Akhisar İlçe Teşkilatı’nın “Halep için kardeşlik zamanı” sloganıyla Halep için başlattığı yardım kampanyası ile toplanan giyecekler Kızılay´a teslim edildi.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları ve Türk Kızılay´ı tarafından başlatılan “Halep İçin Kardeşlik Zamanı” isimli yardım kampanyası kapsamında AK Parti Akhisar Kadın Kolları tarafından toplanan 16 bin TL değerinde 300 mont, 300 bottan oluşan aynı yardım Manisa İl Kadın Kollarında oluşturulan Kızılay masasına teslim edilirken 6 bin 350 TL nakdi yardım Akhisar Kızılay Başkanı Orhan Çeçen´e teslim edildi.
“Halep için kardeşlik zamanı” yardım kampanyası ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Akhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Kokaz, “Halep´te yaşanan insanlık dramı hepimizi derinden yaralamaktadır. Türkiye olarak, her anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tüm girişimleri yapıyoruz. Bizler mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm dünyanın sessiz kaldığı bu insanlık dramında, savaş mağduru olmuş kadınlar ve çocuklar için Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız öncülüğünde bu tür kampanyalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Akhisar Kızılay Başkanı Orhan Çeçen ise “Arzu Hanım´ın şahsında tüm Akhisar AK Parti ailesine hassasiyetleri için teşekkür ederiz” diye konuştu.



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