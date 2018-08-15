AK Parti heyeti yerli üretim cep telefonlarını fabrikasında inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var. Biz bunları uygulayacağız. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı anlasınlar" açıklamasının ardından AK Parti’li Manisa milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları Vestel City’i ziyaret etti. Ziyarette Vestel Elektronik’e geçen AK Partililere firma yetkilileri tarafından tamamı Türkiye’de üretilen yerli telefonlar hakkında bilgi verildi. Bilgilendirmenin ardından Vestel Elektronik Genel Müdürü Murat Sarpel tarafından üretim bantlarında tanıtım düzenlendi. AK Parti’li vekiller yerli telefonların üretildiği bantları gezerek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından konuşan Vestel Elektronik Genel Müdürü Murat Sarpel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın konuşması içerisinde adımızın zikredilmesi bizleri çok gururlandırdı. Son 6 senedir cep telefonunun yerleştirilmesi için gönülden büyük bir çaba içerisindeyiz. Bu işe inanılmaz bir şekilde emek ve para harcadık. Hala daha da devam ediyoruz. Yerlilik oranını bir şekilde yükseltmeye çalışıyoruz. Katma değerimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Yüzlerce insanı sadece bu konuda istihdam ediyoruz. Dolayısıyla yerliliğin önemi, Türkiye’deki öneminin anlaşılmış olması bir kez daha insanların gözünün önüne gelmiş olmasından da son derece mutluyuz ve onurluyuz" dedi.

"Vestel dünyayla rekabet eden firmaların başında geliyor"

Sarpel’in ardından konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Vestel, Manisamızın bir markası. Türkiye’de dünyada hakikatten önemli işlere imza atan bir firma. Manisa’da olması, Manisa’da üretiminin büyük bir bölümünün olması Manisalılar olarak bizleri gururlandırıyor. Dün Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bizler millet olarak kendi yerli ve milli ürünlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün sadece telefon olarak değil, Vestel’in elektronik eşyada, beyaz eşyada dünya çapında bir firma olduğunu biliyoruz. Vestel’de üretilen ürünlerin yüzde 80’i ihraç ediliyor. Avrupa’da o meşhur markalar içerisinde Vestel ilk 3 içerisinde. Dolayısıyla Vestel bu çıtayı aşmış dünyayla rekabet eden firmaların başında geliyor" diye konuştu.

Vestel’in büyük bir aile olduğunu vurgulayan Baybatur, "Vestel sadece kendi fabrikalarında 30 bin kişi çalıştırıyor. Yan sanayileriyle beraber 50 bin kişilik bir aile. Bayileriyle beraber düşündüğümüz zaman 70 bin kişilik bir ailedir Vestel. Böylesi büyük bir ekonomide lokomotif olan bu firmamız Manisamıza, ülkemize katma değer açısından gayri safi milli hasılaya destek açısından ve cari açığımızın kapanması noktasında büyük gayretleri var" ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli ürünlerimizin kullanılması çağrısında bulunuyoruz"

Yerli ürünlerin kullanılması çağrısında bulunan Baybatur, "Bundan sonra son dönemde döviz kurlarında Amerika’nın Türkiye’ye uygulamış olduğu ekonomik kurallara uymayan, devlet ilişkilerine uymayan stratejik müttefikliğe uymayan bir süreçte Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; bizler de Manisa milletvekilleri ve teşkilatları olarak kendi çapımızda hem Manisa hemşerilerimize hem de Türkiye’ye bir çağrıda bulunuyoruz: Yerli ve milli malımız olan Venüs başta olmak üzere bütün üretilen ürünlerimizi kullanılması tavsiye edilmesi noktasında çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Ziyarette konuşan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise "Beyaz eşyada, televizyonda yerli ve milli olan aynı zamanda da Manisamızın bir ürünü olan Vesteli kullanıyorduk. Bundan sonra da telefonlarını kullanarak da çevremize böyle bir tavsiyeyi yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Bilen’in ardından konuşan Semra Kaplan Kıvırcık da "Yerli ve milli üreticilerimize teşekkür ediyoruz, sahip çıkıyoruz. Ancak Manisa’nın bir markası olarak Vestel’in, Vestel’e olan aidiyetimizin bugün burada altını çizmekten mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyarete, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tonguç ve partililer katıldı.