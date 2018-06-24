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24 Haziran 2018 12:36

AK Parti İl Başkanı Mersinli oyunu kullandı

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Çağatay Uluçay İlkokulu’nda oyunu kullandı.

AK Parti İl Başkanı Mersinli oyunu kullandı

24 Haziran 2018 12:36


Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Çağatay Uluçay İlkokulu’nda oyunu kullanan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, seçimlerin Türkiye için hayırlı olması dileğinde bulundu. Oy kullanma işlemi sonrası çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Mersinli, "Her seçmen gibi biz de bugün vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Oyunuzu Çağatay’da kullandık. Katılımın oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Bu seçim Türkiye için bir dönüm noktası olacak. Seçmenin iradesine saygımızı sonsuzdur. Seçmenimiz, milletimiz neyi takdir ederse siyasiler olarak boynumuz kıldan incedir. Ben tekrar Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ve milletvekili seçimlerinin Türkiye için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.




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