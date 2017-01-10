AK Parti Kadın Kolları’nda temayül heyecanı

AK Parti Salihli Kadın Kolları Başkanı Ülkü Yavuzer’in, İlçe Yönetim Kurulu üyesi olması nedeniyle Kadın Kolları Başkanlığı için temayül yoklaması yapılacağı öğrenildi.

AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, AK Parti Kadın Kolları Başkanını belirlemek için Çarşamba günü (yarın) parti binasında temayül yoklaması yapılacağını söyledi. Dinç, yaptığı açıklamada, “Mevcut Kadın Kolları Başkanımız Ülkü Yavuzer, artık İlçe Yönetim Kurulu’nda yer alıyor. Bunun içinde Ak Parti Salihli Kadın Kolları Başkanlığı için temayül yoklaması yapılacak. Çarşamba günü parti binamızda gerçekleştirilecek olan temayül yoklamasında İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri ile mahalle temsilcilerimiz yeni kadın kolları başkanı için sandık başına gidecek. Temayül yoklamasında ön plana çıkan isimler, genel merkezimiz tarafından Ankara’ya davet edilecek ve yeni kadın kolları başkanımız seçilecek” dedi.