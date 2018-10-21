AK Parti mahalle başkanları 'Büyükşehir'e kilitlendi

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yerel seçimler için yaptığı değerlendirmede, "Büyükşehiri AK Parti belediyeciliğiyle buluşturamazsak halkımızda bir mutsuzluk belirtisi olur. Gittiğimiz her yerde bunu görüyoruz. Artık kesinlikle mazeret üretmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor" dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesislerinde düzenlenen '2. Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı', 515 mahalle teşkilat başkanın katılımıyla yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde büyük sıkıntılar yaşadıklarını, 2019 yerel seçimlerinde aynı sıkıntıyı yaşamamak için çalışmalara çok erkeden başladıklarını söyledi. Mersinli, “Bir seçim bitince hemen ardından diğer seçim hazırlıklarına başlamamız lazım. Önemli olan AK Parti kimliğimiz altında il başkanı olarak, milletvekilleri olarak, mahalle başkanları olarak, teşkilat olarak ne yapıyoruz. Adaylarımız ortaya çıktığında seçimi kazanmış gibi hazırlıklarımızı tamam etmemiz lazım. Ne olursa olsun yerelde büyükşehirle ilgili bağlantıyı kuramazsak, büyükşehiri AK Parti belediyeciliğiyle buluşturamazsak mutlaka halkımızda bir mutsuzluk belirtisi olur. Gittiğimiz her yerde bunu görüyoruz. Artık kesinlikle mazeret üretmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Mersinli'nin ardından konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ise AK Parti'nin güçlü bir aile olduğunu, her geçen gün yenilerinin eklendiğini vurguladı. Kıvırcık, bugün Türkiye'nin sınırları içinde hizmete ihtiyacı olan insanların AK Parti'yle birlikte hareket ettiğini belirtti.

"Önümüzdeki günlerde aday adaylığı başvuruları başlayacak"

Türkiye üzerinden ekonomik saldırıların olduğunu vurgulayan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da bu ekonomik saldırıların yerel seçimleri sabote etmek olduğunu ifade ederek, “Bu ekonomik saldırıların hedefi martta yapılacak olan yerel seçimleri şimdiden sabote etmektir. Nasıl gezi olaylarında birileri ortalığı birbirine katmışsa aynı olaya gidebilirler. Biz bunlara fırsat vermemek için mahallelerdeki Recep Tayyip Erdoğan'lara daha fazla ihtiyaç var” dedi.

Yerel seçimlerde adaylara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Baybatur, konuşmasına şöyle devam etti: "Bizim ilçe belediyelerimizin bütçesi büyükşehir bütçelerinin yüzde 10'u kadar. Ellerindeki kıt imkanlarla büyük işler yapıyor. Belediye başkanlarımız ellerindeki imkanları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. Onlara sahip çıkacağız. Onların kıymetini bileceğiz. Belediyesi bizlerde olmayanlar için önümüzdeki aylarda aday adaylığı başvurusu başlayacak, 3 tane 5 tane aday adayı olabilir ama bir tane başkan adayı olacak. Bizde eş başkanlık yok, biz HDP gibi değiliz. Bir aday için karar verilecek ama o kararı da Recep Tayyip Erdoğan verecek, eksiğiyle, fazlasıyla. Mahalle başkanlarıyla beraber o adaya sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkan Ender Gök, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve 515 mahallenin teşkilat başkanı katıldı.