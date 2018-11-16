AK Parti Manisa 18 Kasım'da e-temayüle gidiyor

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 18 Kasım'da Türkiye geneli ile aynı anda yapılacak olan elektronik ortamdaki e-temayül yoklamasının Atatürk Spor Salonu'nda 3 bin 690 üyenin katılımıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 18 Kasım'da elektronik ortamda yapılacak olan temayül yoklaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Temayül yoklamasının ilk kez elektronik ortam üzerinden yapılacağını belirten İl Başkanı Berk Mersinli, "Partimizin e-temayül yoklaması tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak 18 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Manisa'daki temayül yoklaması ise Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda 10.00'da başlayacak. Toplamda 3 bin 690 teşkilat mensubumuz oy kullanacak. İlçe belediye başkanlıkları için 65, büyükşehir için ise 3 isim aday adaylığı için başvurularını yaptı. Partililer hem büyükşehir hem ilçe belediye başkanlıkları için oylarını belirtecekler. Büyükşehir için, il yönetimi, il kadın, gençlik, ana kademede asil üyeler ile ilçelerin kadın, gençlik, ana kademenin asil üyeleri, belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanlığı için ise ilçe yönetimi, kadın, gençlik, ana kademinin asil üyeleri, mahalle temsilcileri ve il yönetiminin asil üyelerinden o ilçede oturan üyeler oy kullanacak. Teşkilat mensuplarımız, imza ve kimlik karşılığında ilçesine uyarlanmış manyetik kartla bilgisayar üzerinden oy kullanma işlemini gerçekleştirecek. Oy kullanama işlemimiz saat 16.00'da sona erecek. Sonuçlar aynı gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne düşecek. Partimizin ilk kez gerçekleştireceği elektronik ortamdaki temayül yoklaması sayesinde geçersiz oy kullanımı, malzeme israfı, gereksiz mesai harcaması önlenecek. Bu sistem sayesinde sonuçların gizliliği korunarak anında sonuç alınacak." dedi.

Temayülde AK Parti Genel Merkezi'nden bir heyet olacağını ifade eden Berk Mersinli, "Heyetimizde bir genel başkan yardımcımız, 2 milletvekili ve bir de gençlik kolları MKYK üyemiz yer alacak. AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan başkanlığında temayül yoklamamızı gerçekleştireceğiz. 31 Mart yerel seçimlerine heyecanlı ve coşkulu bir şekilde hazırlanıyoruz. Özellikle Büyükşehirin tekrar AK Parti belediyeciliği ile kucaklaşması için elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağız. Pazar günkü oy kullanma işlemi için İl Başkan Yardımcımız ve Seçim İşleri Başkanımız Ataman Taydaş, yoğun bir şekilde çalıştı. Kendisine de gayreti ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bütün teşkilat mensuplarımızı Pazar günü yapılacak temayül yoklamasına davet ediyorum. İlk kez yapacağımız e-temayül yoklamasının Manisa için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.