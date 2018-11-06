AK Parti Manisa, Ege'nin en aktifi

AK Parti Genel Merkez Tanıtım Medya Başkanlığı'nın Denizli'de düzenlediği toplantıya Manisa damgasını vurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mahir Ünal, seçim süresince Ege Bölgesi'nde sosyal medyaya en fazla katkı sağlayan il başkanlığının Manisa olduğunu açıkladı.

AK Parti Ege Bölge Toplantısı geçtiğimiz günlerde Denizli'de gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ege Bölgesi'ndeki il ve ilçe başkanlarının yanı sıra Manisa'dan AK Parti Manisa Tanıtım Medya Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Cemal Alat, AK Parti Manisa Tanıtım Medya Kadın Kolları Başkanı Sultan Bulduk, AK Parti Manisa Tanıtım Medya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Özgün katıldı.

Mahir Ünal'dan Manisa'ya teşekkür

Denizli'de gerçekleştirilen toplantıda yerel seçim konuşulurken, toplantı soru-cevap şeklinde tamamlandı. Toplantı sonunda geçtiğimiz seçim sürecinde sosyal medya hesaplarından Ege Bölgesi'nde en çok katkı sağlayan iller arasında ilk 3'e giren ve sosyal medya hesaplarına en çok katkı sağlayan 1. il olarak Manisa açıklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, toplantı salonunda yaptığı konuşmada Manisa'ya ayrıca teşekkür ederek, tanıtım ve medya başkanlığına çalışmalarında başarılar diledi.

Konuyla ilgili olarak AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz seçim sürecinde bir kez daha gördük ki sosyal medyanın, tanıtımın önemi çok büyük. Bu kapsamda Denizli ilimizde yapılan Ege Bölge Toplantısı'nda açıklandığı üzere Manisa ilimiz iki farklı dereceye girerek, başarılı bir sonuç elde etmiştir. Ben bu bağlamda önce AK Parti Manisa Tanıtım Medya Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Cemal Alat'a ve kendisinin öncülüğündeki tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Alat: "Sosyal medya insanların vazgeçilmez bir aracı haline geldi"

AK Parti Manisa Tanıtım Medya Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Cemal Alat ise bundan sonraki çalışmalarını daha da iyi bir şekilde sürdürmek için ekibiyle birlikte elinden geleni yapacağının altını çizerek şöyle konuştu: “Sosyal medyanın sunduğu imkanlar sayesinde büyük kitlelere ulaşma ve onları harekete geçirmek, partiler tarafından çok önemli bir etkendir. Sosyal medya, bugün insanların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir diyebilmek mümkün. Yine sosyal medya seçimlerin vazgeçilmez bir aracı ve sonuçların başarılı olmasında önemli yerdedir. Her yıl seçme ve seçilme yaşına giren gençlerin varlığı hızla artarken ve bu gençlerin giyim, arkadaşlık, oyun gibi çoğu özel tercihlerini sosyal medya üzerinden şekillendiği ortadayken siyasi tercihlerine yönelik etkilenmelerin de sosyal medya üzerinden olamayacağını düşünemeyiz. Bu düşüncelerle 2023 hedeflerine emin emin ilerleyen bir partinin neferi olarak ben ve ekibim sosyal medya hesaplarımızı en iyi şekilde yöneterek, yerel seçimlerde başarı oranımızı en üst çıtaya çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Bizleri geçtiğimiz seçimlerde başarılı iller arasında gören partimizin kıymetli yöneticilerine, bu başarıyı elde etmemizdeki en büyük emeğe sahip 17 ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum.”