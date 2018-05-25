AK Parti Manisa milletvekili adayı Özkan sahaya indi

Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday gösterildiği Manisa’nın Soma ilçesinde sahaya inerek çalışmalara başladı.

İlk ziyaretini Soma Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Soma Ziraat Odası’na gerçekleştiren AK Parti Manisa milletvekili adayı Özkan’a Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti Soma İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy ve partililer eşlik etti. Mehmet Ali Özkan ve beraberindeki partililer, Soma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Ayan tarafından karşılandı. Özkan, AK Parti hükümetlerinin her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olduğuna dikkat çekerek, "Esnafımızın emeğine, işine, alın terine sahip çıkıyoruz. AK Parti’nin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan seçim beyannamesine göre de maliye alanında KDV mükelleflerine hasılat esasına dayanan daha basit bir KDV sistemi kullanma imkanı getirilecek. Yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılacak, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamlı bir şekilde reforma tabi tutulacak. Taşınır rehini sistemi vergisel açıdan desteklenerek finansmana erişim kolaylaştırılacak" dedi.

Soma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Ayan ise "Sorunlarımızın daha hızlı çözümü aşamasında milletvekilimizin olması her zaman Soma’nın avantajına olacaktır. Mehmet Ali Özkan kardeşimiz de tanıdığımız sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Bizler Soma’dan milletvekili çıkması için kendisinin yanındayız" dedi.

Özkan, daha sonra Soma Ziraat Odası Başkanı Emin Benli’yi ziyaret etti. Burada da çiftçilere yönelik açıklamalarda bulunan Özkan, "Soma’da tarımı daha fazla canlandırmak için çalışmalar yapacağız. Çiftçimizin sorunlarını biliyoruz. Zaten hükümetimiz tarımsal destek paketleriyle çiftçimizin hep yanında oldu. Bizler de göreve geldiğimizde işin bir ucundan tutarak bölgemizde tarımsal konuda neler yapabiliriz bu konuda kafa yoracağız. Hükümetimizin açıkladığı seçim beyannamesinde de çiftçimiz yine unutulmadı. Beyannamemizde tarımsal destekler asgari 3 yıllık dönemler için açıklanacak, tarım sanayi entegrasyonunu sağlamak için tarıma dayalı ekonomik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verilmeye devam edilecek. Tarım sigortalarının kapsamı genişletilecek, ilçe bazlı kuraklık verim sigortası kapsamına mercimek ve nohut dahil edilecek, incirde ve üzümde yağmur zararı ve küçükbaş hayvanlarda yavru atma riski teminat kapsamına alınacak. Tarımda yenilenebilir enerji ve bilgi teknolojilerinin kullanımı desteklenecek" ifadelerini kullandı.

Ziraat Odası Başkanı Emin Benli ise çiftçiye desteklerinden dolayı AK Parti hükümetine teşekkür ederek, "Soma’dan aday gösterilen Mehmet Ali Özkan’ın milletvekili olmasını canı gönülden isteriz. Soma’dan milletvekili olması demek çiftçimizin yaşadığı sıkıntının hızlı bir şekilde çözülmesi demektir. Bizlerde oda olarak yanındayız" diye konuştu.