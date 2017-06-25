AK Parti Manisa Teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Şehzadeler Belediyesi Bedesten Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen bayramlaşmada partililer AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ve yönetimi tarafından kapıda karşılandı. Bayramlaşmada konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Biz nasıl İslam dini disiplin diniyse, nasıl ki İslam dini fedakarlık diniyse, bizim partimiz de disiplin ve fedakarlıklarla yönetiliyor. Bu şekilde süreçleri milletimizle paylaşıyoruz. Ramazan’da güzel anlara imza atarken Ramazan sonrasında da inşallah tüm çalışma gayretimiz, tüm teşkilat mensuplarımızla beraber, milletvekillerimizle beraber, belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımızla, gençlik ve kadın teşkilatlarımızla beraber, mahalle başkanlarımızla beraber, belediye meclis üyelerimiz beraber aynı şekilde devam edecek" dedi.

Mersinli’nin ardından konuşan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise, "Türkiye zor bir coğrafya. Ecdat kanını, canını feda ederek burayı bize miras olarak bırakmış. Bundan sonra da şehitlerimiz, gazilerimiz olacak, fedakarlıklar olacak. Fedakarlık yapacak olan babayiğitler ilelebet çıkacak. Biz de onların sayesinde huzurla bir bayram geçireceğiz. Bir taraftan mutluyuz bayrama eriştik. Bir taraftan da hüzünlüyüz, bir kısım arkadaşlarımız kardeşlerimiz, evlatlarımız aramızda yok. Dünya böyle bir dünya. Acısıyla sevinciyle, mutluluğuyla bir arada yaşanan bir hayat. İnşallah yaptığımız ibadetler Cenab-ı Hak katında da kabul edilmiştir. Bu coğrafyada gözleri olan emelleri olan bir kısım yabancı odaklar yabancı ülkeler ve içerdeki işbirlikçiler asla vazgeçmeyecek. Bize düşen görev de bunlara karşı teyakkuzda olmak. Canımızı, göğsümüzü siper ederek onlara karşı durmak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan AK Parti Manisa İl Teşkilatı partililerle tek tek tokalaşarak bayramlaştı.

Bayramlaşma törenine AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Recai Berber ve Selçuk Özdağ, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.