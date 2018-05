AK Parti Manisa’da temayül heyecanı

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli genel seçimleri için AK Parti Manisa teşkilatında temayül yoklaması Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapıldı. 73 aday adayının yarıştığı temayül yoklamasında adaylar salon dışında açtıkları stantlarla kendilerini tanıttı. Yapılan temayül hakkında bilgi veren AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Aday adaylarımız salonda ve salonun önünde kendilerini tanıtıyor. Her ilçemiz için bir sandık koyduk. İl merkezi için de ayrıca bir sandık koyduk. Toplam 18 sandık var. Şu an yoğun bir talep var. Temayülden sonra oylarımız ilçeler ve il karışık olarak, her hangi bir ayrım olmadan güzelce istifleyip sayacağız. Envanterini çıkardıktan sonra da Genel Merkezde SKM Başkanlığımız değerlendirecek. Milletvekili aday kriterlerini belirlemeden biri olarak Ankara’da bize bildirilecek. Kesin milletvekili adaylarımız 21 Mayıs saat 5’te Yüksek Seçim Kuruluna listeler verildikten sonra açıklanır diye düşünüyoruz. Temayül burada birinci kriter. İl başkanları ve ilçe başkanları istişareleri var. Anket kriterlerimiz, sivil toplum örgütleriyle istişareler var. Genel merkezimizin geçmiş dönemlerde teşkilat, mevcut vekiller, performans değerlendirmelerini yapabileceği kriterler var. Şu an için anketler de dolduruluyor. 15-16 Mayıs’ta da tanıtıma gidilir 21 Mayıs’ta her şey netleşir. Hem temayüldeki hem de aday adayı sayımız geçtiğimiz yıllara göre fazla. Bu da gösteriyor ki, hem vatandaşlarımız hem de milletvekili olmak isteyen vatandaşlarımız toplumdaki en önemli tercihi AK Parti olduğunu gösteriyorlar" dedi.

Temayül yoklamasına Mersinli’nin yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu,

AK Parti Urfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Yıldız, İl Seçim İşleri Başkanı Ataman Taydaş ve partililer katıldı.