AK Parti Manisa’dan 400 evde gönül sofrası

Proje hakkında bilgi veren AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, “İnşallah seçimler öncesi hem kendimize manevi anlamda bir motivasyon sağlamış oluyoruz hem de bir hayra ortak olmuş oluyoruz” dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ve AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş 5’i çocuk 10 kişilik Dokak Ailesi’ni iftarda ziyaret ederek birlikte oruç açtı. Getirdikleri yemekler ve gıda kolileri ile birlikte kocası ve 2 oğlunu kaybeden Hanım Dokak ve ailesini ziyaret eden AK Partililer evdeki çocukları da unutmayarak çikolata ve oyuncaklarla sevindirdi.

Ramazan’ın manevi bir atmosferi olduğunu ve bunu vatandaşlarla birlikte her zaman olduğu gibi iç içe geçirmek istediklerini kaydeden AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, “AK Parti İl Yönetimi olarak 17 ilçedeki teşkilatlarımız, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, belediye meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız, tüm teşkilat üyelerimizle beraber 400 ailemizle iftar yapalım istedik. Bu ailelerimiz şehit gazi yakınlarımız, dul ve yetim ailelerimiz ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz. Sosyal yardımlaşmadan tespit ettiğimiz bu ailelerimizle bu akşam bir arada olmak istedik. Yemeklerimizi getirdik, soframızı paylaşalım istedik. Sembolik olarak tüm teşkilat mensuplarımızın Ramazan’ın bu maneviyatını ve hassasiyetini yaşasın istedik. Bu insanlarla aynı sofrada olmanın huzurunu, tadını paylaşalım istedik. İnşallah da seçimler öncesi hem kendimize manevi anlamda bir motivasyon hem de bir hayra ortak olmuş oluyoruz. Tüm teşkilat mensuplarımız bu gece için böyle bir çalışma yapsınlar istedik. Şuana kadar tespit ettiğimiz 400 haneye tüm teşkilat mensuplarımız, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, ana kadememiz ve diğer teşkilat mensuplarımız hazır bulunuyor. Bize kapılarını açtıkları için teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir ortamı paylaşmamıza vesile oldular. Milletimiz bu konularda çok hassas. Ramazan olsun olmasın bu hassasiyetleri zaten her zaman paylaşıyoruz ama Ramazan bir başka güzel oluyor. İnsanların manevi duyguları daha çok gelişiyor, güzellikler daha çok paylaşılıyor, insanlar maddi imkanlarını daha fazla ortaya koyuyorlar. İnşallah bu Ramazan’ın dışında da bu şekilde olur ve milletimiz kazanımlarının yine kendi halkımızla, hane halklarımızla, komşularımızla, şehit yakınlarımızla, gazilerimizin kendileriyle, dul ve yetimlerimizle, ihtiyaç sahiplerimizle her daim bir paylaşım içinde oluruz” dedi.

“Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin”

AK Partili başkanların evlerine iftar sofrasına konuk olmasını kendisini son derece memnun ettiğini kaydeden ev sahibi Hanım Dokak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Hükümetlerinden son derece memnun olduğunu ve her zaman devleti yanında hissettiğini ifade ederek, “Unutulmadığım için çok mutluyum, Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza her zaman dua ediyorum, her zaman. Maaşımızı olsun, kömürümüzü olsun her şeyimizi veriyor, ilaçlarımızı karşılıyor, bakıyor. Allah bin kere razı olsun inşallah. Başımızdan eksik etmesin başkanımız inşallah” diyerek AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dua etti.

“AK Parti Manisa Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi”

AK Parti Manisa İl Teşkilatı olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini kaydeden AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Güzin Pekiyi şunları söyledi:

“Bu gece Manisa genelinde 400 evde gönül sofraları kuruyoruz. Bunun haricinde Manisa Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz birim olarak 8 tane komisyon hazırladı. Bu 8 komisyon Manisa ilinde 17 ilçede şimdiye kadar yaklaşık olarak bin 800 eve girdiler. Her evle tek tek ilgilenildi, ihtiyaçları dinlendi, yapılabilecek her şey yapıldı. Ramazan sonuna kadar 2 bin aileye ulaşmayı hedefliyorlar. Bu da Türkiye genelinde ilk defa yapılan bir şey.”

Ezanın okunmasıyla birlikte oruç açılmasının ardından AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli Hanım Dokak’ın sorunlarını dinleyerek ihtiyaçlarının giderilmesi için ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini belirtti.