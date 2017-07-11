AK Parti meydanlarda olacak

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk mersinli yaptığı açıklamada, “Tüm Dünya’nın yakından bildiği gibi hain FETÖ terör örgütü, bu Devlet sayesinde bir yerlere gelmiş, bu Milletin vergileriyle maaşlarını alan hainlerle kalleşçe devlet imkânlarını kullanarak, bu milletin paralarıyla alınmış olan silahlar, tanklar, uçaklar ve helikopterlerle 15 Temmuz 2016 gecesi bu millete kalleşçe saldırmış ve devleti ele geçirmeye çalışmıştır. Ancak bu necip millet, siyasi görüş gözetmeksizin, vatanını seven sağcısı, solcusu, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tek bir sözü olan‘Milletimle birlikte meydanlarda olacağım’ sözüyle 81 ilin tamamında meydanlara inerek o gece hainlere bu memleketi dar etmişlerdir.” dedi.

“Devletin her türlü imkânları ile bu millete saldıran üniformalı hain teröristler, geçmişte olduğu gibi milletin bu darbeye sessiz kalacağını düşünmüş olmalılar ki, milletin sokaklara inmesiyle birlikte büyük bir şok yaşamışlardır” diyen Mersinli, “Bu aziz millet Çanakkale’ de ve Kurtuluş Savaşında bu cennet vatan’ ı hainlere bırakmadığı gibi, bu hainlere de gereken cevabı hızlı bir şekilde vermiştir. Geçmişte Çanakkale savaşının seyrini değiştiren Seyit Onbaşılar bugün yine bu cennet vatan üzerinde Ömer Hasdemir’ler, Fethi Sekinler, Fatih Kalular, Türkan Türkmentekin’ler, Ayşe Aykaç’lar ve daha niceleri olarak yaşamaya devam etmiş ve 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı durmuş, ellerinde sopalarla tankları, helikopterleri kovalamışlar ve bu vatanı hainlerin ellerine teslim etmemişlerdir. Bu vesile ile 15 Temmuz gecesi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Mersinli açıklamasını şöyle tamamladı: “Her ne kadar bu darbe girişimi birileri tarafından kontrollü olarak nitelendirilse de, her ne kadar bazı kesimler tarafından unutturulmaya çalışılsa da, bizler 15 Temmuz gecesi yaşanan hainliği de bu milletin destanını da gelecek nesillere taşımak için çabalayacağız. Bu nedenle 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye genelinde olduğu gibi şehrimizde de 11 - 15 Temmuz tarihleri arasından düzenlenecek olan etkinliklerde AK Parti Manisa il teşkilatı olarak 17 ilçemizdeki tüm yöneticilerimiz ile birlikte tam kadro olarak meydanlarda olacağız. Valiliğimiz öncülüğünde belediyelerimizin de destekleri ile hazırlanmış olan bu etkinliklere tüm halkımızı davet ediyoruz. 15 Temmuz’un hemen ardından ortaya çıkan o güzel ruhu yeniden ortaya koyarak, ülkemizin gelişmesini, güçlenmesini, ilerlemesini istemeyen dış mihraklara karşı gücümüzü göstermeliyiz. Tarihinde birçok savaş görmüş olan bu aziz millet bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem içeride ki hem de dışarıda ki hainlere bu memleketi asla teslim etmeyecektir.”