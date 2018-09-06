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06 Eylül 2018 17:36

AK Parti Milletvekili Aydemir:"Biz birlik olursak kimse bu ülkeye boyun eğdiremez"

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Türkiye’nin büyümesini istemeyen güçlerin içeride ve dışarıda Türkiye aleyhine oyunlar oynadığını belirterek, "Biz birlik olursak kimse bu ülkeye boyun eğdiremez" dedi.

AK Parti Milletvekili Aydemir:

06 Eylül 2018 17:36


Sarıgöl AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret eden AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, ilçe lokalinde partililerle bir araya geldi. İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk ve partililer tarafından karşılanan Aydemir, gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Birlik beraberlik vurgusu yapan AK Parti Milletvekil Uğur Aydemir, "Bizim ilerlememizi, güçlü olmamızı istemiyorlar. Ülkemizi, içeride ve dışarıda çeşitli oyunlarla zor duruma sokmak, bizleri huzursuz etmek isteyen güçler var. Ancak biz birlik olursak kimse bu ülkeye boyun eğdiremez. Türkiye eski Türkiye değil, büyük bir değişim var. Türkiye’nin büyümesini istemiyorlar. Bakınız 15 Temmuz’da FETÖ eliyle bize darbe yapmaya çalıştılar. Bizler o gün sabahlara kadar ülkemize sahip çıktık. Vatandaşlarımız sokaklara çıktı, başaramadılar. Şimdi de ekonomik kriz çıkartmak istiyorlar. Bunu da başaramayacaklar. Bizler Türkiye olarak mazlum ülkelere yardım yapıyoruz hem de bu ülkelerden hiçbir menfaat beklemiyoruz ama başka güçler yardım yerine o mazlum ülkelerin petrollerini madenlerine göz dikiyorlar" dedi.


Son seçimlere de değinen Aydemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ittifak yapmalarından dolayı teşekkür etti. Aydemir, "Bu ittifakımız mecliste de sürmekte. Yerel yönetimlerde ne olacağı partilerin kurmaylarının vereceği karara bağlı" dedi.




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