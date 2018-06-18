AK Parti MKYK Üyesi Baybatur Demirci’de

Baybatur, seçim çalışmaları kapsamında Demirci ilçesini ziyaret ederek, burada vatandaşlarla bayramlaştı.

AK Parti Demirci İlçe Başkanlığı tarafından, Çereşe Meydanı’nda düzenlediği mitingde konuşan Baybatur, Türkiye’yi istedikleri gibi kullanamayan dış güçlerin, Recep Tayyip Erdoğan’a diktatör, Türkiye’de de hukuk yok dediğini belirterek, şunları söyledi:

“Türkiye’yi her yandan yıkmaya çalıştılar. Darbe girişiminde bile bulundular. Allah’a şükür milletin feraseti ile başaramadılar. Peki, bunlar boş duruyorlar mı? Durmuyorlar. Ekonomiyle oynayarak yeni darbe girişiminde bulunmaya çalışıyorlar. Geçmişte sırtımızı sıvazlayıp maşallah diyenler şimdi bize düşmanlar neden? Çünkü Türkiye artık onlara bağlı değil. Türkiye bize bağlı olsun, memur, işçi emekli maaşlarını ödeyemesin, silahları, topları bozuk tankları bizden alsın dediler. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye hayır dedi. Türkiye kendi silahı, tankı, uydusunu yapınca düşman oldular. Türkiye onların istediği gibi bir ülke olmayınca, Recep Tayyip Erdoğan’a diktatör demeye ve Türkiye’de hukuk yok demeye başladılar. Bu oyunların hepsini Abdülhamid Han ve Adnan Menderes’e de yaptılar. 15 Temmuz’da Recep Tayyip Erdoğan’ı FETÖ’cü alçaklar öldürmeye çalıştılar. Geçmişteki tezgah devam ediyor. Bu güçlerin içerde ki elemanları devam ediyor. Zannediyorlar ki, Recep Tayyip Erdoğan’ı devirirsek iktidara biz geleceğiz. Oysa maşası oldukları güçler gelecek. CHP’nin adayına bakın hangi projesi var. Hep yıkıp dökmekten bahsediyor. Bizler bunların geçmişte neler yaptıklarını biliyoruz. Geçmişte başörtüsünün kamusal alanda ne işi var diyenler, şimdi başörtüsü özgürlüğünü savunmaya çalışıyorlar. Bunların bu işi başaramaz. Bu iş ustalık işi, bu iş Recep Tayyip Erdoğan’ın işidir.”