AK Parti MKYK Üyesi Baybatur, Yunusemre’de

AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili ve Milletvekili Adayı Murat Baybatur, partisinin Yunusemre İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Muradiye Mahallesi mitinginde vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle Türkiye’nin sorunlarını daha kolay çözebilen, kendi ayakları üzerinde daha sağlam basan bir ülke olacağını belirten Baybatur, 24 Haziran’dan sonra hem siyasetin gücü, hem de sistemin gücüyle yollarına devam edeceklerini söyledi. AK Parti, MHP ve BBP’den oluşan “Cumhur İttifakı”nın, küresel güç sahnesinde yerini almış bir Türkiye mefkûresiyle taş üstüne taş koymak için bir araya geldiğini ifade eden Baybatur; “Cümbüş İttifakı’da bir araya gelmiş yıkmaktan, dökmekten bahsediyor. Milletimiz onların tüm oyun ve kumpaslarını bozacaktır. Cumhur İttifakı ile 24 Haziran’da kazanan birlik, bereket ve bolluk olacaktır” dedi. Batılı ülkeler ve Amerika’nın Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik saldırılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milli menfaatler çerçevesinde sergilediği dik duruşa bağlayan Baybatur, “Batılı ülkeler, Türkiye’ye dediler ki; ‘Sen bu Doğu ve Güneydoğu’da ki hendek operasyonlarını yapma.’ Recep Tayyip Erdoğan’da dedi ki; ‘O hendekleri açanları oraya gömerim.’ Gömdü mü? Gömdü. Yetmedi, ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nı yaparım, benim ülkemde, Gaziantep’te, Kilis’te, İzmir’de, İstanbul’da, Ankara’da bombaların patlamasına müsaade etmeyeceğim. Sınırın ötesinde terör yuvalarını kurutacağım’ dedi, kuruttu. Bu da yetmedi, Reis, ‘Afrin’de bir terör devleti kurulmasına müsaade etmem, başınıza yıkarım orayı’ dedi ve yıktı. Şimdi de, ‘Kandil’e de girerim, taş üstünde taş, baş üstüne baş bırakmam’ dedi ve yapıyor. Son olarak da ‘Sınırlarımda terör devletine müsaade etmem’ diyerek Münbiç’e girdi. Amerika dedi ki; ‘Giremezsin.’ Peki, iki gün önce mehter marşı ile girdi mi? Girdi. Şimdi bunca şeyden sonra Recep Tayyip Erdoğan onlara göre kötü olmayacak da kime göre kötü olacak? Onların dediğini yapmadığı için, onlara emredersin demediği için, adam gibi dimdik durduğu için, ‘Her gün öleceğime bir gün ölürüm, adam gibi ölürüm’ dediği için şimdi Recep Tayyip Erdoğan’a saldırıyorlar.” diye konuştu.

Muradiye Mahallesi’ndeki mitinge, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Milletvekili Adayları Semra Kaplan Kıvırcık, Ozan Erdem, Serkan Eren, partililer ve vatandaşlar katıldı. Mahalle mitinginde, Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ile Milletvekili adayları Semra Kaplan Kıvırcık, Ozan Erdem, Serkan Eren de konuşma yaptı.