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14 Nisan 2017 11:47

AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur:

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Referandumda hemşehrilerimin kullanacağı oy hangi yönde olursa olsun saygındır, muteberdir.

AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur:

14 Nisan 2017 11:47

Asıl olan milletimizin iradesidir, tercihidir, kararıdır. Kimse milletin kararını küçümseyemez, sorgulayamaz, hor göremez" dedi.


AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 16 Nisan Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği referandumuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Devletin bekası, milletin geleceği açısından 16 Nisan’da önemli bir karara imza atılacağını belirten AK Parti’li Baybatur, yeni anayasa paketinin onaylanmasıyla hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, milletin ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmelere ayak uyduran bir işleyişin hakim olacağını, 2023 ve ötesine uzanan hedeflerin ivme kazanacağını söyledi. Asıl olanın milletin iradesi, tercihi ve kararı olduğunu vurgulayan Baybatur, şunları kaydetti:


"Halk oylamasında hemşehrilerimin kullanacağı oy hangi yönde olursa olsun saygındır, muteberdir. Kimse milletin kararını küçümseyemez, sorgulayamaz, hor göremez. Herkese düşen aziz milletimizin tercihine saygılı olmaktır. 16 Nisan geleceğimiz adına, çocuklarımız adına, gençlerimiz adına, Türkiye adına yeni bir başlangıç, aydınlık bir şahlanış olacak. 16 Nisan’da yaşlılarımız, malullerimiz, şehitlerimizin dul ve yetimleri, gazilerimiz için ’evet’ diyoruz. İşçilerimiz için, memurlarımız için, emeklilerimiz için, esnafımız, sanayicimiz, çiftçimiz için ’evet’ diyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz için, yani istikbalimiz için ’evet’ diyoruz. Ülkenin geleceğinin karartılmaması için, demokrasinin kesintiye uğramaması için ’evet’ diyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye için, tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için ’evet’ diyoruz. Asıl söz sahibi sizlerseniz, yegane karar merci sizlersiniz. Yetki sizde, mühür sizde. ’Evet’ diyerek kendinize, geleceğinize, çocuklarınıza en güzel mirası vereceğinize yürekten inanıyorum. 16 Nisan anayasa referandumunun barış, huzur ve güven içinde geçmesini temenni ediyor, çıkacak sonucun milli dirilişe, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.




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