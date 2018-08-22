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22 Ağustos 2018 19:51

AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatı Kurban Bayramı’nın 2.

AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatı bayramlaştı

22 Ağustos 2018 19:51

gününde düzenlenen törenle bayramlaştı.


AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Sarıgöl İlçe Lokalinde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, "Bayramlar, birlik ve beraberlik günleridir. Kurban bayramının başka bir özelliği vardır. Kesilen kurbanlar fakir ve fukaralarla paylaşımı gerektirir. Bu nedenle sizlerin ve buradan tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlarım" dedi.


Konuşmaların ardından ilçe teşkilatı bayramlaşırken, bayramlaşma programına AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, İlçe Kadın Kolları Başkanı Av. Fergül Tatar, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cahit Batuk ve çok sayıda partili katıldı.




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