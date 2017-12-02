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02 Aralık 2017 12:58

AK Parti Selendi Gençlik Kollarında Akcan dönemi

Manisa’nın Selendi ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti Selendi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı 5.

AK Parti Selendi Gençlik Kollarında Akcan dönemi

02 Aralık 2017 12:58

Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa Ziya Akcan seçildi.


AK Parti Selendi ilçe binasında yapılan kongreye, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, belediye meclis üyeleri, AK Parti Manisa Gençlik Kolları İl Başkanı Ender Gök, gençlik ve kadın kolları üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Ziya Akcan’ın adaylığında tek listeyle gerçekleştirilen kongre, faaliyet raporunun okunmasıyla başladı. Ardından kürsüye gelen AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, eski başkan Barış Karagöz’e gençlik kollarındaki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, yeni gençlik kolları başkanı Ziya Akcan’a başarılar diledi. AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ise gençlik kollarında bayrak değişimi yaptıklarını vurgulayarak, 15 Temmuz’da hiç düşünmeden tankların altına yatan, tüfeklerin önüne geçen AK Partili gençlerin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vatanına sahip çıkacağını söyledi. Konuşmaların ardından Ziya Akcan ve yönetimi, 30 delegenin oyunu alarak, AK Parti Selendi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi. Bir önceki dönemde görev yapan gençlik kolları yönetimine teşekkür eden Akcan da "Bu görevi en iyi şekilde yaparak, ekibimiz birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum. Gençliğe yönelik yeni projelerle ve yeni etkinliklerle Selendimize daha iyi fırsatlar, ülkemize yararlı hizmetler edeceğiz. Biz gençler olarak Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 hedefine ulaşmasına katkı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.




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