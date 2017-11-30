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30 Kasım 2017 10:01

AK Parti Selendi İlçe Başkanı Kaçar mazbatasını aldı

AK Parti Selendi İlçe Teşkilatının 6.

AK Parti Selendi İlçe Başkanı Kaçar mazbatasını aldı

30 Kasım 2017 10:01

Olağan Kongresi’nde 245 oy alarak AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı’na seçilen Eczacı Şeref Kaçar mazbatasını aldı.


Hafta sonu yoğun bir katılımla gerçekleşen kongrede tek aday olarak gösterilen ve 420 delegeden 245’inin oyunu alarak AK Parti Selendi İlçe Başkanı seçilen Eczacı Şeref Kaçar beraberinde bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Selendi İlçe Seçim Kurulu Müdürü Hasan Hüseyin Keskin’in elinden mazbatasını aldı. Mazbatayı aldıktan sonra bir açıklama yapan İlçe Başkanı Şeref Kaçar, "Bizlere inananları ve güvenenleri hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz. Hedefimiz 2019 genel ve yerel seçimlerinde başarılı sonuçlar almaktır" dedi. Kendisini seçen tüm delegelere teşekkür eden Kaçar, "Bizleri seçen tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. İlçemize hizmet konusunda çalışmalarımızı son hızıyla devam ettireceğiz. Bu kutlu yolda birlikte hareket ederek ilçemizi hak ettiği yere taşıyacağız" diyerek yeni yönetim kurulundaki görev dağılımının önümüzdeki günlerde yapacakları toplantıda belli olacağını söyledi.



Yeni yönetiminden ilk ziyaret Kaymakam Pamuk’a


Hafta sonu yapılan 6. Olağan kongrede AK Parti Selendi İlçe Başkanlığına seçilen Şeref Kaçar mazbatasını aldıktan sonra ilk ziyaretini Selendi Kaymakamı Erkut Pamuk’a gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Dursun Kıvrak ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kaymakam Erkut Pamuk’u ziyaret eden AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, kendilerini kabul ettiği için Kaymakam Pamuk’a teşekkür etti. Kaymakam Pamuk da AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar ve yönetimini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Selendi ile ilgili yapılması gereken hizmetlerin konuşulduğu ziyarette Kaymakam Pamuk, "İlçemize hep birlikte el ele vererek hayırlı ve güzel işler yapacağız" diyerek ziyaretlerinden dolayı AK Parti yönetimine teşekkür etti.




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