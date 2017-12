AK Parti Soma İlçe Teşkilatının 6. Olağan Genel Kurulu

Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Manisa’nın Soma ilçesinde AK Parti’nin 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kongreye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan konuşmasına Soma maden şehitlerini anarak başladı. Karaaslan, "İnsan Soma’ya gelirde konuşma yaparsa şehitleri anmazsa bir eksiklik yapmış olur. Hepimizin yüreğini yakan bize ülke olarak çok derin bir üzüntü yaşatan hala acısı içimizde olan 301 maden şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum, acılı ailelerimize bir kez daha sabırlar diliyorum" dedi.

Karaaslan konuşmasına şöyle devam etti:

"Partimize henüz yeni üye olmuş bir üyemizden ya da mahalle başkanından gençlik kolları, kadın kollarımızdan genel başkanımıza kadar olan geniş yelpazede hepimizin sorumluluğu farklı olsa da değer açısından aynıdır, buna hiç şüphe yoktur. Bu kimsenin anlam veremediği acaba nasıl oluyor da birbirlerine karşı böyle bir muhabbet besliyorlar dediği bizim farkımız. Şöyle oluyor, aramızdaki ilişkinin tanımı hiyerarşik değil, aramızda kurulan ilişkinin tam anlamıyla adı aslında kurduğumuz gönül bağlarıyla ilişkilidir, tıpkı halkla kurduğumuz ilişki gibi.

Ortada bizim milli manevi değerlimizi hiçe sayan bir anlayış var. Bu anlayış, dışarıda olduğu gibi maalesef içeride de var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı derken Cumhuriyet Halk Partisi lideri diyoruz. Lider falan denmez böyle birine diyemeyiz. Liderlik sorumluluk ister, liderlik ağırlık ister bu ülkenin meselelerinin sorumluluğuyla birlikte söz söyleme becerileri ister. Bunları hiçe sayan biri kendi partisi içinde bile olsa lider olamaz. Lider Türkiye’yi geleceğe taşımak azmi ve iradesini o ilkeli duruşu bütün hücrelerine işlemiş ve bir milleti özgür edebilecek kişiye denir. Lider Recep Tayyip Erdoğan’a denir başka da kimseye denmez.

25’li yaşlarımda gençlik kolları üyeliği yaparken o an kongre salonunda yabancı misafirlere yer gösterme görevinde bulunan gençlik kolları görevindeydim. Haberim yoktu, bilgim yoktu asla ve asla aklımın ucundan bile genel başkan yardımcılığı geçmezdi. AK Parti öyle bir birliktelik ki, öyle bir siyasi hareket ki burada şu an bulunduğunuz pozisyonun çok önemi yok. Ona eğer çok fazla anlam yüklerseniz kaybettiğinizde bir o kadar hüsrana neden olur. Ama sürprizlerle doludur AK Parti’de siyaset yapmak bir matematiği yoktur. Bugün gençlik kollarında kendi mahallesinde görev yapan bir arkadaş yarın genel merkezde, genel merkezde görev yapan biri ana kademede ya da çok farklı yerlerde görev yapabilir. Çünkü tıpkı hükümet olarak insanı merkeze alıp her şeyi onun merkezinde şekillendirdiğimiz gibi siyasette de önce insan diyoruz."

Konuşmaların ardından tek liste halinde gerçekleştirilen seçimlerde Mehmet Ali Aksoy, AK Parti’nin Soma İlçe Başkanlığına seçildi.

Gündüz Beder Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Recai Berber, Selçuk Özdağ, Uğur Aydemir, Ak Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene ve partililer katıldı.

Maden şehidi ailesine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Soma ziyareti kapsamında Soma maden faciasında yaşamını yitiren şehit madenci Davut Köse’nin evini ziyaret etti. Karaaslan Köse ailesine başsağlığı diledi. Şehit madencinin çocuklarına hediyeler veren Karaaslan, "Soma’ya bırakın gelmeyi aklımıza getirdiğimizde bile elbette aklımıza şehitlerimiz ve onların arkasında bıraktıkları hatıraları bize bıraktıkları emanetler geliyor. İşte o nedenle bugün çok tatlı yavrularımızla birlikteyiz. Onlarla tanışmak istedik" ifadelerini kullandı.