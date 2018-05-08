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08 Mayıs 2018 16:44

AK Parti ve MHP arasında meclis öncesi tam mutabakat

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı Toplantısı öncesinde AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ile bir araya geldi.

AK Parti ve MHP arasında meclis öncesi tam mutabakat

08 Mayıs 2018 16:44

Meclisteki sorunlu konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, tam mutabakata varıldığı ve bu tür istişarelerin rutin olarak her ay devam edeceği belirtildi.


AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı toplantısı öncesi gerçekleşen ziyarette, mecliste sorunlu olan maddelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de hazır bulundu. Yapılan görüşme ve istişarelerin ardından sorunlu konularla ilgili tam mutabakata varıldığı ve bu tür istişarelerin her ay rutin olarak devam edeceği belirtildi.




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