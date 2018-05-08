AK Parti ve MHP arasında meclis öncesi tam mutabakat

Meclisteki sorunlu konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, tam mutabakata varıldığı ve bu tür istişarelerin rutin olarak her ay devam edeceği belirtildi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı toplantısı öncesi gerçekleşen ziyarette, mecliste sorunlu olan maddelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de hazır bulundu. Yapılan görüşme ve istişarelerin ardından sorunlu konularla ilgili tam mutabakata varıldığı ve bu tür istişarelerin her ay rutin olarak devam edeceği belirtildi.