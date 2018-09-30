AK Parti'de hedef 17 ilçe ve büyükşehir belediyesi

AK Parti Manisa İl Başkanlığı 2019 yerel seçimleri için istişare toplantısı düzenledi. AK Parti Manisa İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yerel seçimler için hazırlıklara başladıklarını belirterek "Tüm ilçe ve belediye teşkilatlarımız ile birlikte yerel seçimlere hazırlanıyoruz. 24 Haziran seçimlerinde nerede yanlış yaptığımızı, nerede doğru hamle yaptığımızı konuştuk, istişare ettik. Tüm teşkilatımız ve milletvekillerimiz ile yerel seçim hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Yerel seçimlere 6-7 aylık gibi bir süreç kaldı. Çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreç boyunca tüm ilçe belediye teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz ile kapı kapı dolaşacağız. Her gün, her dakika sokakta olacağız ve yerel seçimlerde önce Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni ardından da rekor bir oy oranıyla ilçe belediyelerin de tümünü kazanacağız. Hedefimiz Manisa'daki tüm belediyelerinde AK Parti bayrağını dalgalandırmak olacaktır” dedi.

Yerel seçimlerin önemine vurgu yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Hepimizin bildiği gibi ülkemizde 5 yılda bir yapılan yerel seçimler var. AK Parti teşkilatları olarak her zaman olduğu gibi bu seçimlere de sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Öncelikli hedefimiz vatandaşlarımızın gönlüne girmek, daha sonra da oylarına talip olmak. Hiç birimiz kendimizi kaf dağında görmememiz gerekiyor. Biz kocaman bir aileyiz. Birbirimizle sürekli olarak fikir alışverişinde bulunup, istişareler yapmalıyız. Türkiye'nin ileri gitmesinde her bir neferimiz önemli mücadeleler verdiğini görüyor ve bunun başlangıç noktasının yerelden geçtiğini biliyoruz. Bu kapsamda önce Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni alacağız, ardından ise ilçe belediyelerimizin tümünü kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, AK Parti Ege Bölge Koordinatörü MYKY Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, İlçe Belediye Başkanları, ilçe başkanları, ilçe kadın ve gençlik kolları, ve partinin yürütme kurulu yönetimi katılım gösterdi.