AK Parti'den 2 bin kişilik aşure hayrı

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte aşureler kısa sürede tükendi.

AK Parti Manisa İl Teşkilatı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanında aşure hayrı yapıldı. Hatuniye Camii imam hatibi Hayrettin Çoban tarafından yaptırılan duanın ardından yaklaşık 2 bin kişilik aşure vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlar aşure hayrına büyük ilgi gösterdi.

AK Parti Manisa İl Teşkilatı tarafından Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen aşure hayrına AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ramis Şiyak, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaptıkları aşure hayrıyla ilgili konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli tüm teşkilatın katkılarıyla gerçekleştirdikleri aşure hayrında 2 bin kişilik aşure dağıtıldığını belirterek ilginin yoğun olmasının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.