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21 Kasım 2017 16:56

AK Parti’den büyükşehire su fiyatlarında indirim teklifi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, AK Parti il binasında düzenlediği basın toplantısıyla suya yapılan yüzde 10’luk zammın geri çekilmesini hatta diğer büyükşehirlerde olduğu gibi suda indirime gidilmesini istedi.

AK Parti’den büyükşehire su fiyatlarında indirim teklifi

21 Kasım 2017 16:56


AK Parti Grup Başkanvekili ve Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, AK Parti il binasında bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene ve AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Özkan Satılmış da katıldı.


AK Parti Grup Başkanvekili ve Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, “AK Parti grubu olarak, halkın temel sıkıntı ve temel çözüm bekleyen, sorun olduğunu düşünüyor, bu konuda mecliste üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün’ün de konuyla ilgilenip gereğini yapmasını, konuya çözümsel yaklaşmasını bekliyoruz. Vatandaşların harcamaları arasında ilk sırayı alan ve kalem tutan bu giderlerin en aza indirgenmesi konusunda hassasiyetli olduğumuzu belirtmekteyiz. Suya zam yapılmaması, hatta bu konuda İstanbul, Bursa ve Balıkesir Büyükşehir Belediyelerinde olduğu gibi indirim uygulanması, kartlı sayaçlarda yüzde 10 değil, yüzde 20 indirime gidilerek kartlı sayaç sisteminin cazibeli hale getirilmesi, mevcut su saati sisteminden, kartlı sayaç sistemine geçerken halkın haberdar edilmesi, bilgilendirilmesi, kartlı sayaç uygulamasına geçilmesinin zorunlu olmadığının belirtilmesi, halkın bu uygulamaya mecburi gibi gösterilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Buna bağlı olarak bu konuyla ilgili vatandaşın Tüketici Mahkemelerine başvurularının azalacağını böylelikle Büyükşehir Belediyesi ile vatandaşın arasındaki sıkıntıların aza indirgeneceğini vatandaşın kartlı sayaç sistemine, ılımlı bakmasını sağlayacağı düşüncesindeyiz" dedi.



“Başkan Ergün’ün konuyla ilgileneceğine inanıyoruz”


Atık su fiyatlarının aynı oranda bırakılmasını isteyen Kamil Öz, “Köy ve kırsal alanlarda su tarifesini mesken başına tüketilen su miktarının belli bir oranı geçtikten sonra inşaat tarifesi uygulanarak 13 kat fazlası olarak faturalandığını görüyoruz. Kırsal mahallelerdeki vatandaşımızın bundan mağdur olduğunu bu ay yapılan MASKİ Genel Kurulu’nda dile getirdiğimizde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün bu konuyla ilgili bilgisi olmadığını, bunun böyle söylemlerle değil belgelerle konuşulması gerektiğini, bu konuyu inceleyeceklerini söyledi. Biz AK Parti grubu olarak bu ve bunun gibi sıraladığımız sorunların Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından inceleneceğine, Cengiz Ergün’ün konuyla ilgilenip, çözümler üretip vatandaşlarımızın mağduriyetinin ortadan kaldırılacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.




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