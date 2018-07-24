AK Parti’den Manisa Gazeteciler Cemiyeti’ne bayram ziyareti

AK Parti Manisa il yöneticileri Ataman Taydaş, Cemal Alat ve Sadık Tolga Başeskici, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Manisa Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyarette bulundu. AK Parti heyetini, Manisa Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri ile yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcileri karşıladı. Ziyarette konuşan Ataman Taydaş, basının öneminin büyüklüğüne vurgu yaparak, halkın haber alma konusunda meydanın çok önemli bir görev yaptığını dile getirdi. 24 Haziran seçimlerinden çıkıldığını ve yerel seçim sürecine girildiğini ifade eden Taydaş, “24 Haziran’da yaptığımız çalışmaları halkımıza duyuran medyamıza teşekkür ediyorum. Önümüzde bir yerel seçim var. Biz çalışmalarımıza hiç ara vermedik. Seçimden seçime değil, her zaman sahadayız. Yaptığımız faaliyetler, sizlerin aracılığıyla bütün halkımıza ulaşıyor. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan medyamıza, onun gece gündüz, kar kış demeden çalışanlarına başarılar diliyoruz” dedi.