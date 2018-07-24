Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 16:53

AK Parti’den Manisa Gazeteciler Cemiyeti’ne bayram ziyareti

AK Parti Manisa İl Yönetim Kurulu üyeleri, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle Manisa Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

AK Parti’den Manisa Gazeteciler Cemiyeti’ne bayram ziyareti

24 Temmuz 2018 16:53


AK Parti Manisa il yöneticileri Ataman Taydaş, Cemal Alat ve Sadık Tolga Başeskici, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Manisa Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyarette bulundu. AK Parti heyetini, Manisa Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri ile yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcileri karşıladı. Ziyarette konuşan Ataman Taydaş, basının öneminin büyüklüğüne vurgu yaparak, halkın haber alma konusunda meydanın çok önemli bir görev yaptığını dile getirdi. 24 Haziran seçimlerinden çıkıldığını ve yerel seçim sürecine girildiğini ifade eden Taydaş, “24 Haziran’da yaptığımız çalışmaları halkımıza duyuran medyamıza teşekkür ediyorum. Önümüzde bir yerel seçim var. Biz çalışmalarımıza hiç ara vermedik. Seçimden seçime değil, her zaman sahadayız. Yaptığımız faaliyetler, sizlerin aracılığıyla bütün halkımıza ulaşıyor. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan medyamıza, onun gece gündüz, kar kış demeden çalışanlarına başarılar diliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç