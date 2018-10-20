AK Parti'den muhtarlara yemek

Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlar onuruna verilen yemek Adnan Menderes caddesinde bulunan Ekim Kardeşler yemek salonunda gerçekleşti. İlçe merkez ve mahalle muhtarların katılımıyla gerçekleşen yemekte konuşan AK Parti ilçe Başkanı Şeref Kaçar, "Muhtarlarımız vatandaşların devletle olan ilişkisinde önemli bir görev üstleniyorlar. Devletin gözü ve kulağı sizlersiniz. Muhtarlarımız milleti devlete, devleti de millete karşı önemli bir görevi üstleniyoresunuz. Kendi güçleriniz ve emekleriniz ile seçildikleriniz mahallelerde vatandaşların her türlü işleri ile uğraşıyorsunuz sizlerin ne kadar önemli bir iş yaptığını gösteriyor" dedi.

Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı olan Çamlıca Mahalle Muhtarı Bünyamin Demir ise, "Muhtarlık süremizce ilk defa ilçemizde bizlerin hatırlandığımızı gördük. AK Parti İlçe Başkanına teşekkür ediyoruz bizleri onurlandırdı. Hatırlanmak güzel bir duygu." dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar, günün anısına muhtarlara birer hediye verdi. Yemek programına AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar ve yönetimi, Gençlik Kolları Başkanı Ziya Akcan, Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda muhtar katıldı.