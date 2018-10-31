AK Parti'den Vali Güvençer'e teşekkür

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, beraberindeki heyet ile birlikte geçtiğimiz hafta yayımlanan kararname ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e, Manisa'ya yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaret esnasında Baybatur'a AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de eşlik etti.

Vali Güvençer'in Manisa'ya güzel hizmetler kazandırdığını ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Geçtiğimiz hafta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile valimiz, Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı. Kendisiyle Haziran 2016 bu yana Manisa'da güzel çalışmalara imza attık. Değerli Valimiz bilgi, birikim ve tecrübesi ile şehrimize güzel hizmetler kazandırmıştır. Bu nedenle AK Parti Manisa Milletvekili olarak ben, il başkanımız, ilçe başkanımız, Şehzadeler ve Yunusemre Belediye Başkanlarımız ile kendisine Manisamıza yapmış olduğu hizmetler nedeni ile bir teşekkür ziyaretinde bulunduk. Değerli Valimize bundan sonraki görevinde başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa'da kısa süre içerisinde güzel çalışmaların birlik ve beraberlik içerisinde yapıldığını ifade ederek, Baybatur ve beraberindekilere teşekkür etti.