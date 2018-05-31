AK Parti’li Aydemir basınla buluştu

AK Parti’li Uğur Aydemir, Manisa’da görev yapan basın mensuplarını iftarda ağırladı. Bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine, milletvekili Aydemir’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç, AK Parti il ve ilçe yöneticileri katıldı. İftar sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uğur Aydemir, "24 Haziran’da seçimlere gidiyoruz. Bu seçimler Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. Yeni bir sistemle seçime gidiyoruz. Yasama ve yürütmeyi 24 Haziran’da ayırıyoruz. Biz araziye çıktık ve milletimizi bilinçlendiriyoruz. Bu seçim sürecinde AK Parti ailesi olarak üslubumuza çok dikkat ediyoruz. Hiç kimseyi kırmadan, rencide etmeden seçimin barış içerisinde bir yarış olmasını özellikle teşkilat olarak vekillerimiz olarak önem veriyoruz. 24 Haziran’da seçim bitecek ve hep beraber yaşamaya devam edeceğiz. Burada milletimiz hangi partiye teveccüh gösterirse göstersin, 24 Haziran’da hangi sonuç çıkarsa çıksın, millet iradesine saygı gösteren bir partiyiz. Biz milletimizi yanlış yönlendirmelerden, yalan ifadelerden mümkün olduğunca uyarmaya ve uyandırmaya çalışıyoruz. Her zaman doğruları söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Seçimlerin Manisa’mıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Akhisar mitingini de değerlendiren Aydemir, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız Akhisar’da miting yaptı. Halk cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Coşkulu bir kalabalık vardı. Kendisi Manisa’dan oldukça memnun ayrıldı. Çok duygulandığını, kalabalığın gayet mutluluk verici olduğunu ifade etti. İnşallah bu coşku seçimde de sandıklara yansır diye düşünüyorum”

AK Parti’nin Manisa’daki vekil hedefiyle ilgili soruya da yanıt veren Aydemir, “Ben sayı vermeyi doğru bulmuyorum. Amacımız Manisa’daki en yüksek vekil sayısına ulaşmak. Bu amaçla çalışacağız. İl başkanlığının belirlediği programlar doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Seçim döneminde en çok iş, siz gazetecilere düşüyor. Bu amaçla böyle bir program yapmayı uygun gördük” şeklinde konuştu.