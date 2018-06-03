AK Partili Baybatur Ahmetli’de iftara katıldı

Seçim çalışmaları kapsamında Ahmet ilçesinde seçmenleriyle bir araya gelen AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili ve Milletvekili Adayı Murat Baybatur, AK Parti Ahmetli İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftara katıldı. Baybatur, iftar sofrasında buluşan partililere ve vatandaşlara seslendi. 24 Haziran seçimleriyle birlikte yeni sisteme tamamen geçilmiş olacağını hatırlatan Baybatur, “Eski hantal ve katı bürokratik düzenin, zamanla yarışılan modern çağda tutunamayacağı aşikardı. Yeni Türkiye artık muasır medeniyetlerin tüm gerekliliklerine sahip hale getirildi. Hızlık karar alma ve süratle uygulama dönemiyle koalisyon dönemlerinin dezavantajları ortadan kaldırıldı. Yasaklar içerisine hapsedilmiş ‘Eski Türkiye’ artık geride kaldı” dedi.

Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin hız kesmeden yoluna devam edebilmesinde anahtarın istikrar olduğuna vurgu yapan Baybatur, “16 yıllık birikimin sonuçlarının toplanacağı yeni sistemle; hızlı kazanç sağlayacak, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize zemin oluşturan projelerimizle uluslararası arenada Türkiye’yi küresel aktör konumuna taşıyacak yeni bir dönem başlıyor. Güçlü hedeflere ancak güçlü bir liderle varılabilir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek ‘Kaderimiz bu’ düşüncesini bir kenara bırakarak sadece Türkiye için değil, dünya üzerindeki tüm devletler için bir realite ve hedefi ortaya koydu. Bu denli ileri görüşlü ve çerçevesi geniş bir Recep Tayyip Erdoğan’la 21’nci yüzyıl Türkiye’nin asrı olacak” ifadelerini kullandı.

Belediye Sosyal Tesisleri’nde kurulan iftar sofrasına Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, İlçe Başkanı Serkan Karakaya, partili yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.