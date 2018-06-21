sıra milletvekili adayı Murat Baybatur, "Bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak, dünyanın gelişmiş ilk 10 ekonomisi arasına sokmak gibi bir idealimiz var” dedi.

sıra milletvekili adayı Murat Baybatur, Turgutlu Altay Meydanı’nda düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. Cumhur İttifakı’nın yerli ve milli siyaset anlayışının, birlik ve beraberliğin siyasete yansıması olduğunu belirten Baybatur, “Cumhur İttifakı; Türkiye’nin aydınlık geleceği için birlik, bolluk ve bereketle kızıl elma ülküsüne yürüyüşünün adıdır. CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ toplanmışlar, dışarıda emperyalistler ne söylüyorsa bunlarda içeride aynısını seslendiriyorlar. Bunların birbirinden farkı yok. Biz ‘Cumhur İttifakı’ diyoruz, yıkım ittifakı ise yıkmaktan, durdurmaktan, kapatmaktan bahsediyor. Daha iyisini yapmak gibi bir iddiaları da, düşünceleri de, vizyonları da yok” dedi.

Baybatur, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye’yi her alanda 3,5 kat büyüttüklerini, 2023 hedefleri doğrultusunda 2 kat daha büyütmeye talip olduklarını söyledi. Manisa’ya 16 yılda toplam 23 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Baybatur, “Daha büyük yatırımları memleketimize kazandırmaya devam edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu AK kadro bu ülkeye sevdalı. Bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak, dünyanın gelişmiş ilk 10 ekonomisi arasına sokmak gibi bir ideali var” diye konuştu.

İrade, erdem ve cesaretle Türkiye’yi şahlandıracaklarını söyleyen Baybatur, “Hedefimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’ncü yılında 100 yıl önce atalarımızın yazdığı gibi aziz milletimizle birlikte bu topraklarda büyük bir destan yazmaktır. Bugüne kadar 16 yıllık iktidarımızda Türkiye; okulları, üniversiteleri, modern hastaneleri, otoyolları, hızlı tren hatları, havalimanları, tünelleri, Marmaray gibi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Boğaz Tüp Geçişi, Körfez Geçişi, Ovit Tüneli, Sabuncubeli Tüneli gibi projeleri, konutları, barajları ve daha nice yatırımlarıyla dünyanın parlayan yıldızı olmuştur. Kendi uçağımızı, kendi uydumuzu, kendi savaş gemimizi, kendi tankımızı, kendi insansız hava uçaklarımızı yerli tasarımla, yerli teknolojiyle kendimiz üretiyoruz ve üretmeye devam edeceğiz. Geleceğin teknolojileriyle donatılmış, elektrikli yerli ve milli otomobilimizde 2020’de yollarda olacak. Yeni hükümet sistemimizle inşallah çok daha büyük projelerin de altına imza atacağız” dedi.

Mitinge, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Milletvekili Adayı Serkan Eren, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, 22.Dönem AK Parti Milletvekili Süleyman Turgut, Turgutlu eski Belediye Başkanı Serhat Orhan, partililer ve vatandaşlar katıldı.