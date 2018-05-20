AK Partili Baybatur Çerkesleri unutmadı

AK Partili Milletvekili Murat Baybatur, Büyük Çerkes Sürgünü ve soykırımının 154. yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Rus İmparatorluğu’nun Kafkasları istilası, işgali ve ilhakı sırasında meydana gelen çarpışmalarda ve 21 Mayıs 1864’teki nihai ateşkesten sonra yürütülen sistematik baskı ve katliamlar neticesinde 1,5 milyon Çerkes’in ana vatanlarından ayrılmak durumunda bırakıldığını belirten Baybatur, Çerkes halkının yaşadığı nefyin modern çağın en acımasız sürgünlerinden biri olduğunu söyledi. Sürgün sırasında yol şartları, salgın hastalıklar, açlık gibi nedenlerle resmi olmayan rakamlara göre 400 bin ila 500 bin arasında Çerkes’in hayatını kaybettiğini ifade eden Baybatur, Osmanlı topraklarına hicret eden Çerkeslerin Ürdün, Suriye, Mısır, Filistin ve Lübnan gibi bölgelere göç ettiğini, günümüzde ise dünyada yaşayan Çerkeslerin yaklaşık yüzde 80’inin Türkiye’de yaşadığını belirtti. Tarihe "Çerkes Sürgünü" olarak geçen ve her yıl 21 Mayıs’ta anılan büyük felaketin öz vatanlarından sürgün edilen Çerkeslerin hafızalarına kazındığını ve kalplerinde derin yaralar açtığını belirten Baybatur, "Atalarımız Şeyh Şamil gibi nice kahraman komutanların önderliğinde Kafkasya’daki soykırım ve emperyalizme karşı destansı bir mücadele vermiştir. 300 yılı aşan savaşların ardından bir sürgün, bir hicret yaşamıştır. Cennet mekân Sultan Abdulaziz Han döneminde bu kadim Anadolu toprakları, bizlere, Kafkasya’dan gelen Çerkeslere kucak açmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere bu vatan için canıyla, kanıyla mücadele eden, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına öncülük etmiş temel unsurlardan biri olan ve Türkiye’nin gelişip güçlenmesine büyük katkılar sağlayan biz Çerkesler; vatanın ne kadar kıymetli olduğunu, devletin ne kadar kıymetli olduğunu, hür ve bağımsız yaşamanın, inanç özgürlüğünün ne kadar kıymetli olduğunu bilerek güçlü bir Türkiye için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü katkıyı vermeye ve bu güzel vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak adına canımızı feda etmeye hazırız. 21 Mayıs, Çerkeslerin uğramış olduğu soykırım ve sürgünün tarihsel bir simgesi haline gelmiştir" dedi.

Baybatur, bu büyük trajedide yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında yaşayan torunlarına başsağlığı diledi.