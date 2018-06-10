AK Partili Baybatur: “Eğitimde yaptığımız yatırımlarla çağı yakaladık”

Seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili ve Milletvekili Adayı Murat Baybatur, Karaağaçlı Mahallesi’ni ziyaret etti. Burada Teleset İlköğretim Okulu’nun temelini atan Baybatur, orucunu hemşehrileriyle birlikte açtı. İftar sonrası yaptığı konuşmada mahalleye kazandırılacak okulun 1 sene içerisinde tamamlanacağını ifade eden Baybatur, okulun yapımını üstlenen hayırsever iş adamı Murat Çam’a teşekkür etti. Hükümet olarak eğitime yapılan yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak gördüklerini ifade eden Baybatur, çocukların 21. yüzyılın ihtiyacı bilgi, beceri, tutum, davranış ve değerleri almasını sağlamak adına Manisa’da tüm eğitim ve öğretim kademelerinde önemli iyileşmeler sağlandıklarını söyledi. AK Parti iktidarları döneminde Manisa’ya toplam 4 bin 252 derslik yapıldığını kaydeden Baybatur, “Bizim eğitim gördüğümüz dönemlerde okullarımızda derslik başına düşen öğrenci sayısı 40-45’ti. Bir sırada 3 öğrenci otururduk. Sınıflar kalabalık olduğundan kaliteli bir eğitim almakta güçtü. 2002 yılından bu yana Manisa’mıza kazandırdığımız okullarımızla derslik başına düşen öğrenci sayısını 21’e düşürdük. Eğitimi ücretsiz hale getirdik, 2003’ten bu yana ders kitaplarını çocuklarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Okullarımızda tebeşir paralarının öğrencilerden toplandığı kara tahtaların yerini akıllı tahtalar aldı. Eğitimde teknoloji devrimi gerçekleştirdik. Fatih projesi kapsamında evlatlarımızı tablet bilgisayarlarla buluşturduk. Okullarımızı bilgisayarlarla donattık. Eğitimde sadece fiziki altyapıyı değil, eğitsel araç ve donanımlarımızı da çağımıza uygun hale getirdik. Manisa’da 10 bin 618 olan öğretmen sayımızı 17 bin 242’ye çıkardık. Sanayi kuruluşlarının kalifiye eleman ihtiyacını karşılaması amacıyla meslek liselerinin sayısını artırdık. Bugüne kadar sadece okul yapımı için harcadığımız para 510 milyon 75 bin 976 lira. İnşallah 2019 yılına kadar tekli eğitim sistemine de geçerek muasır toplumlardaki gibi bir eğitim hizmet kalitesine ulaşmış olacağız” diye konuştu.

Kendi dönemlerinde yapılan tüm eğitim kurumlarının çağın gereklerine uygun bir anlayışla inşa edildiğine dikkat çeken Baybatur, görsel sanatlar dersliği, müzik dersliği, teknoloji tasarım dersliği, engelli öğrenci dersliği, destek eğitim sınıfları ve çok amaçlı salonları ile günümüz eğitim anlayışına uygun fiziki yeterliliğe sahip okulları Manisa’nın eğitim hayatına kazandırdıklarını vurguladı. Baybatur, 2017 yılında yapımına başlanan 44 okula ek olarak 2018 yılı yatırım programına alınan ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılında hizmete girecek toplam maliyeti 60 milyon lira olan 14 okulla birlikte 58 okulun daha Manisa’nın eğitim-öğretimine kazandırılacağını söyledi.