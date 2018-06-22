AK Parti’li Baybatur, ekonomideki oyuna dikkat çekti

sıra milletvekili adayı Murat Baybatur, Türkiye’nin son 5 yılda maruz kaldığı saldırıların arkasındaki aktörlerin bugün ekonomi üzerinden saldırılarını sürdürdüklerini söyledi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Alaybey Mahallesi’nde düzenlediği mitingde coşkulu bir kalabalığa seslendi. Cumhur İttifakı’nın, 15 Temmuz ruhu ve Yenikapı şuurunun oluşturduğu bir millet aklının sonucu olarak ortaya çıktığını ifade eden Baybatur, "Cumhur İttifakı, milletin hassasiyetleri, milletin değerleri, devletin bekası, milletin hayalleri ve hedefleri üzerine inşa edilmiştir. Bu yerli ve milli siyaset anlayışının ortak adayı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı mahalle mitinginde konuşması sık sık "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratlarıyla kesilen Baybatur, muhalefetin milletin ağzıyla konuşmak yerine Türkiye düşmanlarının, Türkiye karşıtlarının ağzıyla konuştuğuna vurgu yaparak, "Yıkım ittifakı düne, geçmişe bakıyor, eski Türkiye’yi vaat ediyor. CHP’nin adayına bakın hangi projesi var. Hep yıkıp dökmekten bahsediyor. Bizler bunların geçmişte neler yaptıklarını da biliyoruz. Geçmişte başörtüsünün kamusal alanda ne işi var diyenler, şimdi başörtüsü özgürlüğünü savunmaya çalışıyorlar. Bunların bu işi başaramaz. Bu iş ustalık işi, bu iş Recep Tayyip Erdoğan’ın işidir" diye konuştu.

"Türkiye’ye karşı bir operasyon olduğu apaçık ortada"

Türkiye’nin son 5 yılda maruz kaldığı saldırıların arkasındaki aktörlerin bugün saldırılarını ekonomi üzerinden yürüttüklerine dikkat çeken Baybatur, "Şimdi de ekonomiyle uğraşmaya başladılar. Siz, G-20 ülkeleri arasında 7,4 ile en çok büyüyen ülke olacaksınız kredi notunuz düşürülecek, batmakta olan Yunanistan’ın kredi notunu yükseltilecek. 25 dakika içerisinde dolar 4,5’tan 4,90’a çıkacak. Türkiye’ye karşı bir operasyon olduğu apaçık ortada. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar hepsi boş. Biz bugünlere oyunları boza boza geldik. 16 yılda nasıl ekonomimizi dünyanın gelişmiş ilk 20 ekonomisi içerisine soktuysak, ülkemizi geliştirip büyüttüysek, yine 24 Haziran’da sizlerin desteği ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güçlü hükümet ve güçlü meclis ile bu oyunu da bozup ülkemizi kalkındırmaya, refahı tüm toplum katmanlarına yaymaya devam edeceğiz. Türkiye ile ilgili çok hayallerimiz var, Türkiye ile ilgili yapacak çok işimiz var. Bu millet bize görev verdiği sürece Türkiye’yi büyütmek, dünyanın gelişmiş ilk 10 ekonomisinden biri yapmak, küresel bir güç haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Mitinge, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Milletvekili ve milletvekili adayı İsmail Bilen, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, milletvekili adayları Semra Kaplan Kıvırcık, Ozan Erdem, Serkan Eren, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, partililer ve vatandaşlar katıldı.