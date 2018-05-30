AK Partili Baybatur iftar sofrasına konuk oldu

AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili ve 1’nci sıra Milletvekili adayı Murat Baybatur, Ali ve Nurdan Demirhan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Demirhan ailesi tarafından kapıda karşılanan AK Partili Baybatur, kendisi için kurulan sofrada oruç açtı. Aile fertleriyle sohbet eden Baybatur, hatıra fotoğrafı da çektirdi. İftar sonrası Yeşilay Şube Başkanı Salih Fulcun ve Manisa Genç Yeşilay topluluğu ile bir araya gelen Baybatur, Şemsiyeli Sokak’ta esnaf ziyareti yaparak, bir kahvehanede çay içip hemşehrileriyle sohbet etti. Çarşı gezisi sırasında Ramazan ayının vazgeçilmezi gece simidi satan okul çağında iki çocukla karşılaşan Baybatur, bir süre sohbet ettiği çocukların ellerindeki tüm simidi satın aldı. Dinlenebilmeleri için çocukları evlerine gönderen Baybatur, daha sonra satın aldığı simitleri selamlaştığı vatandaşlara ikram etti.