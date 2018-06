AK Parti’li Baybatur: "Kazanan demokrasimiz olmuştur"

Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin gerek katılım oranı gerekse seçimlerin gerçekleşme biçimiyle dünyaya örnek olacak demokratik bir süreç yaşadığını ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, yüzde 87,5 katılım oranının vatandaşların demokrasiye olan bağlılığını, inanç ve güvenini göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi. Milli iradenin, bugününe duyduğu güveni ve geleceğine ilişkin beklentisini güçlü bir şekilde sandığa yansıttığını belirten Baybatur, şunları kaydetti:“Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye oy vermiş olsun, olmasın tüm vatandaşlarımız; ülkemiz için doğru olduğuna inandıkları demokratik tercihlerini ortaya koydular. Çıkan karar Türkiye’nin kararıdır. Sandıktan çıkan sonucun milletimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum"

Hükümette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, parlamentoda AK Parti’ye ’Evet’ diyerek tercihini ortaya koyan herkese teşekkür eden Baybatur, "Türkiye, önemli bir demokrasi sınavından daha alnının akıyla çıkmıştır. Bizim için demokratik zemine yansıyan her oy, her siyasi eğilim, her demokratik tercih saygındır, değerlidir. Seçimin kaybedeni yoktur. Kazanan demokrasimiz olmuştur, 780 bin kilometre karesiyle, 81 milyon insanıyla Türkiye olmuştur. Mazlumların, mağdurların umudu kazanmıştır" diye konuştu.