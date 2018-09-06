AK Parti Turgutlu İlçe Teşkilatı tarafından bir kahvaltı salonundan düzenlenen etkinliğe, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İlçe Başkanı Kazım Dilek, Kadın Kolları Başkanı Sibel Nevin Baş, Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayser, partili yöneticiler ve muhtarlar katıldı. AK Parti İlçe Başkanı Kazım Dilek, program öncesinde yaptığı konuşmada, muhtarların sorun ve taleplerini, önerilerini direkt birinci ağızdan Milletvekili Murat Baybatur’a iletmeleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, muhtarlara katılımlarından dolayı teşekkür etti. Mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini dinleyen Baybatur, sorun ve taleplerin halledebilmesi için gereken çalışmaların yapılacağını söyledi.

Türkiye’nin başta ABD olmak üzere batılı ülkelerin baskısı ile ekonomik bir darboğaza sürüklenmeye çalışıldığını belirten Baybatur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve milletin dirayetli duruşu ile bu sıkıntılı günlerinde üstesinden gelineceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sadece Türkiye’ye karşı değil, Dünya’da ki diğer devletlere karşıda farklı farklı tavırlar içinde olduğuna dikkat çeken Baybatur, şöyle konuştu:“Bu ABD, dolar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’ni ekonomik olarak zor duruma sokmak istiyor. Ülkemizi, milletimizi dolarla, parayla pulla sıkıntıya sokmak istiyorlar. Bunların başka planları var. Bu planları devreye sokmak için çeşitli operasyonlar uyguluyorlar. 15 Temmuz bunlardan bir tanesiydi. Başaramadılar! Çünkü millet reis-i cumhurunun yanından dimdik durdu, sokağa indi ve darbecileri püskürttü. Baktılar darbe, top, tüfek ve silahla olmuyor, bu millet kendi içinde ne sorun olursa olsun, mesele memleket olunca bir araya geliyor, o zamanda doları, parayı pulu devreye sokarak ekonomik darbe ile Türkiye’yi karıştırmak istiyorlar. Allah’ın izni ile bunda da başarılı olamayacaklar”